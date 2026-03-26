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Uli Hoeness descarta la venta de Michael Olise al Liverpool por 200 millones de euros, mientras el presidente del Bayern de Múnich critica la política de fichajes de los Reds
El Bayern se mantiene firme sobre el futuro de Olise
Sin embargo, Hoeness ha dejado claro que los beneficios económicos no condicionarán las decisiones deportivas del club. En su intervención en el festival KI «data:unplugged» celebrado en Münster, este veterano directivo del club insistió en que retener al extremo de 24 años es fundamental para el éxito del equipo sobre el terreno de juego y para la satisfacción de su enorme base de aficionados en todo el mundo.
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Hoeness se burla del gasto del Liverpool
Con su habitual franqueza, Hoeness no se anduvo con rodeos a la hora de valorar el rendimiento reciente del Liverpool y su cuantiosa inversión en el mercado de fichajes. Los Reds han atravesado una temporada difícil a pesar de los importantes gastos, y el presidente del Bayern no tardó en señalar que más dinero no siempre equivale a mejores resultados.
«El Liverpool ya ha gastado 500 millones de euros este año y está teniendo una temporada muy mala. No vamos a contribuir a que jueguen mejor el año que viene», declaró Hoeness a los periodistas.
Dar prioridad a los aficionados frente a las finanzas
Hoeness cree que la responsabilidad del club recae en sus aficionados y no en su saldo bancario. Destacó que la identidad del club se basa en ser competitivo y entretener a los millones de personas que siguen al equipo bávaro en todo el mundo.
«Jugamos este deporte para nuestros aficionados. Tenemos 430 000 socios, tenemos millones de aficionados en todo el mundo, y no les sirve de mucho que tengamos 200 millones de euros en el banco si por eso jugamos peor al fútbol cada sábado», añadió el presidente del Bayern.
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El compromiso a largo plazo de Olise
Olise se ha convertido en una figura clave en Múnich desde que llegó procedente de la Premier League, haciendo honor a las grandes expectativas que rodeaban su fichaje inicial. Dado que su contrato actual en el Allianz Arena se extiende hasta 2029, el Bayern se encuentra en una posición de total dominio a la hora de negociar o rechazar el interés de clubes externos como el Liverpool.
A menos que se produzca un cambio radical de opinión por parte de la directiva del Bayern, el Liverpool tendrá que dirigir su atención a otros destinos en su búsqueda de nuevos talentos ofensivos para la temporada 2026-27.