UFC o MMA: ¿cuál es la diferencia?

En esencia, ambos términos pueden diferenciarse de forma muy sencilla: MMA es el deporte, la UFC es la mayor promotora del mundo en este deporte.

MMA es la abreviatura de Mixed Martial Arts, un deporte de contacto total que, inspirado en las competiciones olímpicas de la antigua Grecia, enfrenta a luchadores de distintas disciplinas como la lucha o el boxeo. Están permitidos los golpes, las patadas, los derribos y la lucha, por lo que se busca a los peleadores que mejor combinan todas estas técnicas.

UFC significa Ultimate Fighting Championship. Fundada en 1993, la UFC es la mayor promotora de combates de MMA del mundo. A lo largo de todo el año, la organización celebra eventos con peleas en diferentes categorías de peso, que tienen lugar en un octágono y normalmente se disputan a tres o cinco asaltos de cinco minutos. Se puede ganar por K.O., K.O. técnico, rendición del rival o por decisión a los puntos tras completarse el tiempo reglamentario.

A diferencia del MMA completamente libre, en la UFC hay algunas técnicas prohibidas. Por ejemplo, no está permitido meter los dedos en la nariz o en los ojos, golpear o patear la parte posterior de la cabeza ni patear a rivales que están en el suelo.