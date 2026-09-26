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UFC, SEOGetty
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UFC o MMA: ¿cuál es la diferencia?

Los deportes de combate también son más grandes que nunca fuera del ring de boxeo; mes a mes hay acción en el octágono. Pero, ¿qué es exactamente la UFC? ¿Y cuál es la diferencia con las MMA, que también podremos volver a contemplar en Oktagon 94 con Christian Eckerlin y compañía?

Pocos deportes de combate son tan populares actualmente como las MMA; la UFC, en particular, goza ahora mismo de una atención especialmente grande. Mes a mes se celebran nuevos eventos. 

Sin embargo, el sábado 26 de septiembre, las miradas no estarán puestas en la UFC, sino en Oktagon 94. Allí, entre otros, Christian Eckerlin y Frederic Vosgröne pelearán en el estadio de Fráncfort, con todas las entradas agotadas. Aquí tenéis toda la información sobre la retransmisión. 

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Pero ¿qué significan realmente estas siglas? SPOX explica qué hay detrás de los términos "UFC" y "MMA".

  • UFC o MMA: ¿cuál es la diferencia?

    En esencia, ambos términos pueden diferenciarse de forma muy sencilla: MMA es el deporte, la UFC es la mayor promotora del mundo en este deporte.

    MMA es la abreviatura de Mixed Martial Arts, un deporte de contacto total que, inspirado en las competiciones olímpicas de la antigua Grecia, enfrenta a luchadores de distintas disciplinas como la lucha o el boxeo. Están permitidos los golpes, las patadas, los derribos y la lucha, por lo que se busca a los peleadores que mejor combinan todas estas técnicas.

    UFC significa Ultimate Fighting Championship. Fundada en 1993, la UFC es la mayor promotora de combates de MMA del mundo. A lo largo de todo el año, la organización celebra eventos con peleas en diferentes categorías de peso, que tienen lugar en un octágono y normalmente se disputan a tres o cinco asaltos de cinco minutos. Se puede ganar por K.O., K.O. técnico, rendición del rival o por decisión a los puntos tras completarse el tiempo reglamentario.

    A diferencia del MMA completamente libre, en la UFC hay algunas técnicas prohibidas. Por ejemplo, no está permitido meter los dedos en la nariz o en los ojos, golpear o patear la parte posterior de la cabeza ni patear a rivales que están en el suelo.

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  • imago-sport-1073852554.jpgTorsten Helmke

    UFC: La retransmisión de los combates de MMA por TV y en directo por streaming

    Si queréis ver los combates de la UFC en directo, ¡podéis hacerlo en Alemania! DAZN es en este país la casa de los eventos de combate, el proveedor retransmite los combates en directo y los pone a disposición posteriormente.

    Pero todo esto no es gratis. Para acceder a los eventos de la UFC necesitáis una suscripción a los paquetes de DAZNDAZN Unlimited o DAZN Super Sports.

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    En cambio, los eventos de Oktagon están en manos de RTL. El canal privado de Colonia incluso emite algunos combates en abierto, pero para disfrutar de toda la oferta necesitáis una suscripción de pago a RTL+.

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  • UFC o MMA: la información más importante sobre la transmisión de los combates en TV y streaming en directo

    • Deporte: MMA
    • Organizador: UFC y Oktagon
    • Frecuencia: semanal / quincenal
    • TV y livestream: DAZN (UFC), RTL+ (Oktagon)

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