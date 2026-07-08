Gokhan Inler, responsable técnico de la Udinese, confirmó a Sky Sport que Nicolò Zaniolo seguirá en el club tras ejercer la opción de compra al Galatasaray. Tras algunas dudas sobre su contrato, en los últimos días se mantuvo una reunión positiva que despejó el futuro del jugador y llevó a su renovación, con un ajuste salarial que le reportará unos 1,8 millones de euros anuales. Estas son las palabras del excentrocampista al respecto.
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Udinese-Zaniolo: Inler confirma que se queda. «Sufre presión diaria, pero tiene fuego en su interior»
«Confirmo que Zaniolo se queda, pero aún debemos pulir algunos detalles menores».
Sobre la temporada de resurgimiento de Zaniolo en el Udinese, Inler revela: «Le hemos apoyado con una presión diaria, pero positiva. Él siempre ha tenido ese fuego interior que me gusta».
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