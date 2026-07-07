Udinese, Zaniolo, a punto de renovar: ajuste de su contrato, reunión satisfactoria con la directiva

La primera reunión entre el jugador, su agente y el club ha sido positiva. Según Sky, se han sentado las bases para revisar su contrato y convencerlo de que se quede en la Juventus. En las próximas horas las partes se volverán a reunir para cerrar un acuerdo que satisfaga a ambas. El jugador ha mostrado su satisfacción en redes sociales.





Tras su regreso del club de los Pozzo, el jugador y suentorno habían cuestionado la oferta inicial, considerada modesta. Ahora el acuerdo está más cerca con cifras revisadas.





En la temporada 2025/26, con el Udinese, disputó 34 partidos (32 en Serie A y 2 en Copa de Italia), marcando 6 goles y dando 6 asistencias.