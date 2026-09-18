Udinese, Runjaic: «Zaniolo estará, veremos si como titular o en el banquillo. Sobre Zanoli y Chakvetadze...»

Kosta Runjaic, entrenador del Udinese, habla en rueda de prensa de cara al partido contra el Cagliari.
SOBRE ZANIOLO
"Zaniolo estará, no hemos tomado una decisión definitiva sobre su utilización, todavía tenemos que pensarlo esta noche para decidir si jugará de inicio o desde el banquillo - informa fantacalcio.it -. Mañana tomaremos una decisión entre todos. Él nos ha dicho que se siente muy bien, ha completado un par de entrenamientos. En estos casos, sin embargo, también hay que calcular un poco el riesgo visto el tiempo que ha estado parado".