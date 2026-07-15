Las tensiones entre Nicolò Zaniolo y el Udinese no cesan. Tras la rescisión de su contrato con el Galatasaray, lo que parecía un capítulo cerrado se ha reabierto por motivos económicos. El principal punto en disputa es la estructura salarial. El acuerdo le garantiza 1,8 millones por temporada, pero unos 300 000 euros dependen de objetivos. Esa condición habría enfurecido al jugador.
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Udinese, reunión entre el agente de Zaniolo y la familia Pozzo: el Milan está al acecho
NUEVA CUMBRE
Zaniolo sigue sin entrenar con el Udinese por baja médica, una situación insostenible a largo plazo. Esta situación perjudica al club y, sobre todo, al jugador. Vigorelli, agente del “10” bianconero, espera un aumento de la parte fija y, por tanto, un nuevo avance respecto al millón y medio de euros ofrecidos por los Pozzo la semana pasada, tras haber subido ya en 200 000 euros el contrato vigente de 1,3 millones al año, hasta 2029. En las próximas horas habrá un nuevo contacto para intentar llegar a un acuerdo. De una forma u otra...
OFRECIDO AL MILÁN
En las últimas horas, el entorno de Zaniolo, tras hablar con la Juventus, ha ofrecido de nuevo al jugador al Milan. La directiva rossonera ha tomado nota de las condiciones para un posible traspaso; Nicolò encajaría perfectamente en la línea de ataque junto a Amorim. Por ahora no hay nada oficial, pero la opción Zaniolo-Milan podría concretarse si fracasa el acuerdo con el Udinese.
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