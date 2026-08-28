Udinese, ojo con Solet al final del mercado de fichajes: el defensa puede irse al Crystal Palace tras el caso Ordonez

A Udine estaría a punto de llegar una oferta de 25 millones de euros por Oumar Solet. Así lo informa el medio francés FootMercato , según el cual el Crystal Palace habría puesto sus ojos en el excentral del Salzburgo después de los problemas sufridos por Joel Ordonez en el reconocimiento médico. El defensa del Brujas estaba a punto de fichar por el Aston Villa, pero la irrupción del conjunto londinense hizo saltar la banca. Sin embargo, en Selhurst Park el jugador no superó las pruebas físicas y la operación parece ahora estancada.





Por este motivo, el equipo de Sage habría cambiado de objetivo y puesto el foco en el francés de 26 años. Las Eagles quieren cerrar la operación en las próximas horas para cubrir cuanto antes el hueco que tienen en la plantilla tras la salida de Lacroix, que ha pasado al Chelsea. La primera oferta, de cesión con opción de compra , ya habría sido rechazada, con el Palace cada vez más convencido de ficharlo en propiedad. Solet tiene un contrato con el Udinese que expira dentro de un año y viene de una temporada en la que ha disputado 35 partidos, 3 goles y 1 asistencia.