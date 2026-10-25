Un Milan capaz de sobreponerse a las bajas: sin cinco titulares, el equipo se impone en el Blu Energy Stadium tras una actuación sólida y de gran personalidad. Un contundente 0-2 que podría complicar la situación de Runjaic: el Udinese debe reflexionar sobre sus cinco derrotas consecutivas.
Udinese-Milan, las notas de CM: Bartesaghi es un tren, un 7. Modric ilumina, Pulisc ha vuelto
Notas del Udinese
Okoye 5,5: medio punto más por la parada ante Ramos, pero no está acertado en el disparo de Jashari que acaba convirtiéndose en el gol de Hutchinson.Intermitente
Abankwah 6: gran físico y mucha combatividad. Por su zona, al Milan le cuesta algo más abrirse paso.
Kabasele 5: uno de los principales responsables del despiste general en el gol de Pulisic. No se repone de ese error.
Palma 5: propina un manotazo, quizá involuntario, a Ramos y Marcenaro lo perdona. Sufre durante todo el partido.
Vojvoda 5: desastroso en defensa el exjugador de Como y Torino. Primero habilita a Pulisic en el gol, apenas a los 6 minutos, y después falla en la cobertura de Tomori. Mejor en ataque: obliga a intervenir a Maignan con un disparo lejano (desde el 63' Zaniolo 5,5: aporta poco, pero la noticia es su regreso al campo)
Piotrowski 5: lento y torpe, le cuesta muchísimo.
Karlstrom 5,5: el faro del Udinese no consigue iluminar la salida de balón del equipo. Ahogado por la presión rival. (desde el 83 Lovric, sin calificar)
Kamara 6,5: sin duda, el mejor de los suyos por cómo avanza por su banda sin darse nunca por vencido: casi todas las jugadas del Udinese pasan por sus pies. Incomprensible la decisión de Runjaic de sustituirlo: el equipo encaja un gol un minuto después (desde el 63' Arizala 5,5: avance poco y sin demasiada calidad)
Chakvetadze 5,5: prácticamente nunca entra en juego.
Ekkelenkamp 5,5: el Udinese echa en falta las jugadas del neerlandés, que no consigue encontrar la posición adecuada para ser decisivo.
Davis 5,5: lucha como un león, pero todavía está lejos, muy lejos, de su mejor estado físico. (desde el 83 Vinciati)
Entrenador, Runjaic 5: sexta derrota consecutiva. El panorama es muy sombrío y su destitución parece ya inminente.
Notas del AC Milan
Maignan 6: en un contexto difícil, con las constantes protestas de la afición del Udinese contra él, mantiene la concentración y responde en los dos únicos disparos peligrosos a puerta del Udinese, de Vojvoda y Davis.
Tomori 6,5: se mueve bien también como lateral, se suma al ataque y roza el gol. Mantiene un duelo interesante con Kamara, igualado a los puntos. (Desde el 73' Musah 6: sin duda resulta útil para gestionar el partido en los minutos finales. Misión cumplida)
De Winter 6,5:Amorim le pide un esfuerzo extra y el internacional belga responde con un gran sentido táctico. También está muy bien en el juego aéreo.
Pavlovic 6: cumple sin hacer más de lo necesario y procura dosificar sus fuerzas, teniendo en cuenta que no estaba en su mejor estado por algunos problemas físicos. Soldadito.
Diawara 6,5: en su primera titularidad, casi por sorpresa, firma un partido de gran personalidad. Muy bien tanto con balón como sin él, una grata revelación.
Hutchinson 6,5: se mueve por todo el frente de ataque y a menudo se mete por dentro para crear desconcierto entre líneas. En la segunda parte parece desaparecer del campo, pero reaparece en el momento justo para marcar el 0-2 con un remate a bocajarro: primer gol en la Serie A para el extremo anglojamaicano. (Desde el 73' Loftus-Cheek, obligado a salir enseguida por un problema muscular. (Desde el 91' Comotto: debut en la Serie A del joven talento del Milan)
Modric 7: asistencia genial para el gol de Pulisic: se adelanta al movimiento de la defensa rival con un toque suavísimo. Deja otras joyas a lo largo del partido y guía al equipo en los momentos clave.Leyenda.
Jashari 6,5: una primera mitad discreta, con la ya habitual ingenuidad en su propia tres cuartos que deja a Vojvoda ante la portería, compensada por una segunda parte de gran calidad: suyo es el peligroso remate que aprovecha Hutchinson para sentenciar el partido.
Bartesaghi 7: qué partido del canterano del Milan, claramente imparable para sus rivales. Juega adelantado por la izquierda y está cerca del gol en la primera parte tras un gran pase de Tomori. Se marcha entre los aplausos, merecidos, del público. Revitalizado (desde el 85 Cisse, s. c.)
Pulisic 7: el control de volea para dormir el balón es de una belleza poco común, pero el gol lo es aún más, porque pesa muchísimo en el partido y en las aspiraciones del Milan. Está volviendo a ser ese jugador letal que tanto necesita el Milan.
Ramos 6: libra un duelo duro, incluso demasiado, con los tres defensas del Udinese: recibe un fuerte golpe de Palma, pierde la paciencia y ve la amarilla. Mala suerte cuando Okoye desvía al larguero un remate suyo que era una especie de penalti en movimiento. (desde el 91' Camarda, s. c.)
Entr. Amorim 7: prepara muy bien un partido difícil y en plena situación de emergencia: acierta con sus decisiones sobre la defensa de cuatro, con Tomori y Diawara adelantados y Hutchinson en la mediapunta. Sigue adelante, fiel a sus ideas.
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