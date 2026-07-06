El club friulano presenta a su nuevo fichaje: Giorgi, internacional georgiano, es un centrocampista dinámico y moderno con buen olfato goleador. Puede actuar como mediapunta, centrocampista interior o extremo ofensivo. Un auténtico comodín que refuerza la plantilla de Runjaic. Nació en Tiflis (Georgia) el 29 de agosto de 1999 y se formó en el Dinamo de Tiflis, donde debutó a los 17 años en la temporada 2015/2016. En 2017 jugó 24 partidos en la liga georgiana, marcó 5 goles y dio 9 asistencias, lo que le valió el título de jugador del año y atrajo la atención del Gent, que lo fichó con solo 18 años.





En su primer año en Bélgica marcó un gol en 19 partidos de liga. En su segunda campaña anotó 5 goles en 23 partidos de liga, más uno en 4 encuentros de copa, y disputó 4 duelos de Europa League. En 2022 ayudó al Gent a ganar la Copa de Bélgica antes de fichar por el Hamburgo en enero. En seis meses a préstamo en Alemania marcó un gol en 10 partidos de la 2. Bundesliga. En la 22/23, cedido al Slovan de Bratislava, jugó 25 encuentros de liga, anotó un gol y conquistó el título eslovaco. Además, esa temporada disputó seis partidos de Copa, cuatro de la fase previa de la Champions, dos de la Europa League y diez de la Conference League.





Ficha por el Watford en verano de 2023 y se consolida como titular: en su primer año juega 34 partidos en la Championship (un gol) y tres en la FA Cup. En la 23/24 disputa 39 encuentros en la Championship (dos goles y seis asistencias) y suma un partido en la Copa de la Liga y otro en la FA Cup. En la última temporada disputó 29 partidos con el Watford. Desde 2018 es pieza clave de la selección de Georgia, con la que debutó a los 18 años y, hasta ahora, ha jugado 39 encuentros y marcado 10 goles. Además, suma 3 partidos con la sub-21, 14 (con un gol) con la sub-19, 1 con la sub-18 y 18 con 5 goles con la sub-17.