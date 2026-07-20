Hace diez días, insatisfecho con el contrato ofrecido, Zaniolo dejó Udine y se reunió con su familia en Forte dei Marmi. Dos días después, para justificar su ausencia, envió al club un certificado médico que alegaba un malestar que le impedía entrenar.

El contrato inicial ofrecía 1,5 millones fijos más 300 000 euros en bonificaciones por partidos y goles. Tras las negociaciones de Claudio Vigorelli con los Pozzo, se alcanzó un acuerdo de casi 2 millones por temporada, con estructura simplificada, para tres años más una opción a un cuarto.







