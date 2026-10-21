El entusiasmo también se tradujo en importantes hitos de audiencia televisiva durante el duelo masculino contra su rival México del 3 de octubre. La cobertura en inglés de TNT Sports registró una audiencia media conjunta de 626.000 espectadores, un 97 % más que en el anterior enfrentamiento entre ambas selecciones, disputado en octubre de 2024.

Por su parte, la cobertura en español de Telemundo tuvo una media de 1,7 millones de espectadores y alcanzó un máximo de 2,22 millones. Fue la retransmisión deportiva en español más vista de la semana y el partido de una selección masculina con más audiencia en la cadena desde que adquirió los derechos en 2023.

Al destacar el impacto de los precios asequibles de las entradas en el comunicado de la federación, el vicepresidente de Eventos de U.S. Soccer, John Terry, añadió: «Cuando miramos las cifras, está claro que la demanda de fútbol en este país es increíblemente alta. Nuestro principal objetivo es hacer crecer el fútbol en este país. Queremos que todo el mundo pueda ver a nuestra selección y, al ofrecer precios asequibles para los aficionados en nuestros partidos, conseguimos que más personas se hagan aficionadas al fútbol con cada partido que organizamos».