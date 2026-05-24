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Tyson Fury y Zlatan Ibrahimovic planean comprar un club no profesional para emular a Ryan Reynolds y Rob McElhenney
Fury e Ibrahimovic, en la mira del Morecambe
La pareja, que se hizo amiga cuando Ibrahimovic jugaba en el Manchester United, se vio en Varsovia durante la grabación de un anuncio para el Mundial de la marca «Furocity» de Fury. Según The Sun, hablaron del futuro del Morecambe y valoraron comprar el club de la National League, recién descendido.
El plan incluiría un documental para Netflix, Rise of Morecambe, inspirado en el éxito de Ryan Reynolds y Rob McElhenney con el Wrexham. Ambos creen que su fama mundial atraería la misma atención al club de Lancashire.
«Se avecinan grandes noticias»
Fury desató especulaciones al publicar una foto con su representante, Spencer Brown, frente a un jet privado y escribir: «¡Ven a volar conmigo! Viaje de negocios. Próximamente, grandes noticias».
Ibrahimović avivó los rumores al compartir fotos en Varsovia con Fury y mencionar un encuentro el 1 de agosto en Dublín. Además, el exdelantero confirmó su nuevo papel como comentarista para la cobertura del Mundial de Fox: «Traigo buenas noticias a Estados Unidos: llega la Copa del Mundo de la FIFA a Fox este verano… y también Zlatan. Nos vemos pronto».
El Morecambe ya mantiene estrechos vínculos con el Fury
El Morecambe ya tiene vínculos estrechos con Fury: su principal centro de entrenamiento está en el estadio Mazuma del club, edificio que compró en 2020 y que también alberga la Fundación Tyson Fury. Por eso, su posible compra del equipo sería un paso lógico.
Ibrahimovic, retirado del fútbol desde 2023, se ha dedicado a los medios, pero entrar en la propiedad sería su mayor paso en el fútbol desde que colgó las botas. El documental planeado podría disparar el perfil global del Morecambe, sobre todo tras el efecto mediático del ascenso del Wrexham liderado por Reynolds y Mac.
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Las negociaciones de compra podrían acelerarse en las próximas semanas.
Aunque aún no hay confirmación oficial de ninguna oferta, los rumores crecen tras sus recientes apariciones públicas y su actividad en redes. Si las negociaciones avanzan, Fury e Ibrahimovic podrían ser los últimos famosos en invertir en el fútbol de divisiones inferiores. Su llegada probablemente pondría al Morecambe en el foco dentro y fuera del campo, sobre todo porque, según se informa, ya se baraja un proyecto documental.