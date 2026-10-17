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«¡Tuvimos suerte!»: Luis Enrique estalla contra las estrellas del PSG pese a la brillante victoria en la Champions League
El entrenador del PSG lanza una advertencia
Enrique ha advertido a su equipo de que tuvo «suerte» durante su victoria por 4-2 ante el City en la Champions League. Pese a llegar al descanso con tres goles de ventaja, el entrenador no quedó satisfecho con el rendimiento de su equipo tras la reanudación.
En declaraciones realizadas dos días después del triunfo, el técnico español se negó a dejar que el buen resultado ocultara la pérdida de concentración de su equipo en la segunda parte. Insistió en que mantener el control sigue siendo fundamental para competir al más alto nivel en Europa.
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La demanda de control
En su rueda de prensa, Enrique recalcó que su equipo debe gestionar mucho mejor los partidos cuando dispone de una ventaja holgada. También advirtió del peligro de dejar que rivales de gran nivel ganen impulso.
«Tuvimos suerte en este partido», explicó Enrique al recordar la caótica segunda parte, según recoge Football365. «Si quieres ganar fuera de casa a este nivel, tienes que ser más constante durante todo el partido.
De lo contrario, pueden remontar y marcar más goles que tú. La segunda parte fue una locura porque hubo una gran diferencia con respecto a la primera. No me gusta que la segunda parte sea una locura; prefiero poder controlar el partido».
Valentía en medio de la locura
Pese a sus duras críticas al juego de la segunda parte, Enrique elogió la valentía que mostró su equipo en la primera. Destacó en particular una «acción magnífica» en el primer gol, cuando los suyos salieron jugando ante una presión intensa.
«Si tengo que destacar algo de este partido o de los últimos tres años, es la capacidad de los jugadores para ser agresivos y valientes en todo momento, especialmente fuera de casa», afirmó, y señaló que su equipo «nunca tiene miedo».
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¿Qué le espera al PSG?
La victoria ante el Manchester City sitúa al PSG al frente de la clasificación de la Champions League, con seis puntos en dos partidos. El equipo parisino prepara ahora su próximo encuentro de la Ligue 1 contra el Estrasburgo. El conjunto de Enrique ocupa actualmente la sexta posición en la liga francesa, con 11 puntos en seis partidos.
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