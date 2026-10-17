Enrique ha advertido a su equipo de que tuvo «suerte» durante su victoria por 4-2 ante el City en la Champions League. Pese a llegar al descanso con tres goles de ventaja, el entrenador no quedó satisfecho con el rendimiento de su equipo tras la reanudación.

En declaraciones realizadas dos días después del triunfo, el técnico español se negó a dejar que el buen resultado ocultara la pérdida de concentración de su equipo en la segunda parte. Insistió en que mantener el control sigue siendo fundamental para competir al más alto nivel en Europa.