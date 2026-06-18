El técnico, de 49 años, explicó: «Tiene gran visión de juego. Su estilo y la calidad de sus pases a Mbappé fueron excepcionales. Siempre busca ocasiones claras para los delanteros».

Olise dio dos asistencias en el debut de Francia, un 3-1 ante Senegal. En el 66’, su pase inauguró el marcador para Mbappé. En el 90+6’, otra asistencia del extremo culminó el 3-1 definitivo tras el tanto africano.