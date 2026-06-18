«Tuvimos a Michel Platini y a Zinedine Zidane, y ahora creo firmemente que tenemos a Michael Olise. Es un futuro ganador del Balón de Oro con todas las cualidades para brillar en los grandes escenarios», declaró Patrick Vieira a ITV Football.
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«¡Tuvimos a Platini, a Zidane y ahora a Michael Olise!». Una leyenda francesa elogia con gran entusiasmo a la superestrella del FC Bayern
El técnico, de 49 años, explicó: «Tiene gran visión de juego. Su estilo y la calidad de sus pases a Mbappé fueron excepcionales. Siempre busca ocasiones claras para los delanteros».
Olise dio dos asistencias en el debut de Francia, un 3-1 ante Senegal. En el 66’, su pase inauguró el marcador para Mbappé. En el 90+6’, otra asistencia del extremo culminó el 3-1 definitivo tras el tanto africano.
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Olise ha cuajado una temporada excepcional en el Bayern
Olise, de 24 años, no pierde nivel: con el Bayern ganó liga y Copa de Alemania.
En 52 partidos oficiales con el campeón histórico, marcó 22 goles y dio 31 asistencias. Tras dos años en Múnich, suma 42 goles y 54 asistencias en 107 encuentros.
Olise se ha convertido en una pieza clave de la selección francesa
Olise debutó con Francia en septiembre de 2024 y ya es clave: 18 partidos, siete goles y cinco asistencias.
Los elogios de Vieira, quien sabe de lo que habla, deben significar mucho para él. Entre 1997 y 2009 jugó 107 partidos con Francia, ganó el Mundial 1998, la Euro 2000 y la Copa Confederaciones 2001.