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«¡Tuve que dejar de entrenar para irme a llorar!» - La estrella de la Juventus, Arkadiusz Milik, hace una confesión desgarradora sobre su pesadilla con las lesiones
Una pesadilla de lesiones que no acaba nunca
Milik ha sufrido problemas físicos que le han impedido jugar con la Juventus. El veterano delantero, fichado del Marsella en 2023 tras una cesión, habló con valentía sobre las dificultades mentales que afrontó en Turín.
En una entrevista con el medio polaco Kanal Sportowy, el delantero explicó que las constantes sesiones de recuperación lo llevaron al límite. La Juventus lo ha apoyado, pero la carga personal se volvió abrumadora.
«En los últimos dos años solo podía hablar de mis lesiones», admitió. «He pasado por un periodo que me ha dejado agotado. Necesitaba desconectar».
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Tocar fondo
A finales de año, el desgaste emocional de Milik alcanzó su cima tras un nuevo revés. El delantero, que antes brilló en el Ajax (47 goles en 76 partidos), el Nápoles (48 goles en 122 partidos) y el Marsella (30 goles en 55 partidos), relató su momento más bajo.
Confesó: «A principios de 2025 tuve un gran problema, fueron momentos desagradables. Había tocado fondo; de repente, iba al gimnasio a entrenar y, varias veces, interrumpía el entrenamiento y me iba al baño a desahogarme y llorar».
Una temporada completamente arruinada por el dolor
Desde el punto de vista estadístico, la temporada 2025-26 ha sido un auténtico desastre, ya que Milik solo ha disputado dos partidos de la Serie A y apenas 34 minutos de juego. Su historial médico en las dos últimas temporadas es desolador: una lesión de rodilla lo dejó fuera de juego durante 208 días en 2024, a lo que siguieron problemas en la pantorrilla, lesiones musculares y una lesión de naturaleza desconocida que le costó otros 147 días.
Una nueva lesión en la pantorrilla a principios de este año lo marginó más de dos meses, y una rotura de isquiotibiales en abril le añadió otros 30 días de baja.
«Siento que la temporada con la Juve haya terminado», continuó. «En el último periodo me sentía como una persona hambrienta caminando por una calle llena de restaurantes. Hoy estoy sonriendo, descansado y listo para jugar».
- AFP
¿Qué le depara el futuro a Milik?
Con su contrato a punto de expirar en el verano de 2027, el dos veces ganador de la Coppa Italia quiere reescribir su historia. Ahora se centrará en la pretemporada para convencer al cuerpo técnico de que sus problemas físicos ya quedaron atrás.