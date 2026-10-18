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Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traducido por

«¡Tuve calambres en mis primeros partidos!»: Bradley Barcola reconoce con sinceridad la intensidad de la Premier League

Liverpool
B. Barcola
Premier League

El extremo del Liverpool Bradley Barcola admitió que sufrió calambres en sus primeros partidos por la exigencia de correr sin descanso de un área a otra en el fútbol inglés. El exjugador del PSG contrapuso el ritmo de ida y vuelta de la Premier League al carácter táctico de la Ligue 1.

  • Barcola admite el impacto físico tras su llegada a la Premier League

    El extremo del Liverpool Bradley Barcola hizo una valoración sincera de su adaptación física al fútbol inglés tras su llegada procedente del Paris Saint-Germain. El atacante destacó el drástico contraste en la cantidad de kilómetros recorridos entre la Ligue 1 y la Premier League.

    Barcola reveló que el ritmo incesante de sus primeros partidos con el Liverpool le provocó fatiga física y calambres musculares.

    Sin embargo, el internacional francés insistió en que afrontar un mayor desafío físico fue el principal motivo de su fichaje.

  • Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Un extremo analiza las diferencias entre la Ligue 1 y la Premier League

    Al explicar las diferencias tácticas y físicas entre las dos ligas, Barcola señaló que el fútbol inglés depende mucho de las transiciones. «La gran diferencia es que la Ligue 1 es muy física porque hay muchos jugadores fuertes que entran con mucha contundencia», explicó Barcola a Sky Sports.

    «Aquí es más exigente físicamente por los desmarques que tienes que hacer, porque los partidos van de una portería a otra».

    «Me parece menos táctico que en la Ligue 1. Hay que correr mucho y por eso tuve calambres en mis primeros partidos, porque la intensidad es muy alta».

  • Barcola asume el reto físico como un nuevo paso en su carrera

    Pese al desgaste físico inicial, Barcola sigue decidido a exigirle más a su cuerpo para responder a las exigencias del fútbol inglés. «También vine aquí por eso», recalcó Barcola.

    «Superarlo es un nuevo reto para mí».

    «Espero conseguir adaptarme bien y seguir mejorando mi rendimiento».

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  • LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Internacional francés gana ritmo de competición de cara a una larga temporada

    Con su estado físico mejorando de forma constante gracias a los entrenamientos, Barcola se siente cada vez más preparado para afrontar el calendario del fútbol inglés.

    Su capacidad para realizar esprints a gran velocidad a lo largo de los 90 minutos sigue siendo un recurso clave para el sistema ofensivo del Liverpool.

    Barcola intentará seguir progresando físicamente mientras el Liverpool lucha por conquistar títulos importantes esta temporada.

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