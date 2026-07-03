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Tuttosport - Muharemovic, a un paso de fichar por la Juventus por 18 millones de euros: la presión de Yildiz ha sido decisiva. La Inter se queda con las manos vacías

Juventus
Fichajes
T. Muharemovic

La Juventus supera al Inter en la puja por el defensa central bosnio; se espera un acuerdo a mediados de la próxima semana.

Tarik Muharemovic fichará por la Juventus. Según Tuttosport, solo faltan detalles antes de la firma. El defensa bosnio, que ya jugó con la Primavera y el Next Gen, está a punto de regresar a Turín. Las negociaciones con el Sassuolo avanzan rápido y el acuerdo podría cerrarse entre finales de esta semana y principios de la próxima. La Juve gana el primer derbi de Italia de la 2026-27 y Spalletti ya tiene el refuerzo defensivo que buscaba.

  • LOS COSTES DE LA OPERACIÓN

    La Juventus pagará unos 16 millones más 2 en variables por Muharemovic, ya que retuvo el 50 % de sus derechos al cederlo al Sassuolo. El bosnio, eliminado del Mundial tras perder con Estados Unidos, firmará por cinco años y unos 2 millones netos por temporada. Llegará a Turín con sus agentes en los próximos días, pasará los reconocimientos médicos y rubricará el contrato antes de irse de vacaciones. Spalletti lo tendrá a finales de mes.

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  • YILDIZ, DECISIVO

    Muharemovic, que cerró la última temporada con 2 goles y 2 asistencias en 32 partidos con el Sassuolo (y 7 tarjetas amarillas), dudaba sobre su regreso a la Juventus. Se sentía orgulloso y decepcionado tras ser descartado en el verano de 2024. Cambió de idea gracias a Kenan Yildiz, amigo y excompañero en la Primavera y la Next Gen, cuya influencia fue decisiva. Además, Spalletti lo quiere y le ha prometido un papel relevante. La Juve, tras fichar a Ekhator, prepara su segundo golpe.

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