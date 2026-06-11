La historia de Luka Modric y el Milan podría haber terminado. Aunque el equipo no se clasificó para la próxima Liga de Campeones —oportunidad que se esfumó en la última jornada con la derrota en el Meazza ante el Cagliari—, el croata aún no ha decidido si renovará su contrato con los rossoneri, que vence el 30 de junio. A sus 40 años, no quiere equivocarse: primero jugará el Mundial y luego decidirá su futuro. Tiene cuatro opciones: quedarse un año más en el Milan y retirarse en el Dinamo de Zagreb; volver al Real Madrid para incorporarse a la directiva o al cuerpo técnico; o colgar las botas y dedicarse a la familia. Todo está en el aire, pero aún hay posibilidades de que continúe en el Milan.
Calciomercato.com
Traducido por
Tuttosport - Modric y el Milan: aún no hay nada decidido. Hablará con el nuevo entrenador, Glasner, y tomará una decisión
HABLARÁ CON GLASNER
Según Tuttosport,Luka Modric,Balón de Oro 2018, quiere hablar primero con los responsables del nuevo proyecto técnico del Milan, incluido el posible entrenador Oliver Glasner, antes de decidir su futuro. Como ya hizo con Tare y Allegri, no pedirá garantías: jugar en el Milan es su sueño y solo se quedará si se siente útil y ve que el club aspira a lo máximo. No necesita dinero ni quitarle el puesto a nadie; quiere ser un activo, no un lastre.
EL BALANCE DEL MILÁN
El año pasado, Modric jugó 34 partidos y marcó dos goles, en Bolonia y en Pisa. Según Calcio e Finanza, su salario neto fue de 3,5 millones de euros, con un coste total (cifra bruta) de 6,48 millones.