Una charla que podría convertirse en algo más. Dentro de un par de meses, cuando el Milan sepa si jugará la Liga de Campeones el año que viene y pueda contar con los ingresos de la UEFA. Según informa Tuttosport,Igli Tare, director deportivo rossonero, se reunió la semana pasada para cenar con Alessandro Moggi, agente que tiene en su cartera al delantero italo-argentino Mateo Retegui. Por el momento no hay nada concreto, pero el nombre del exjugador del Atalanta se suma a la lista de candidatos para liderar el ataque la próxima temporada, en la que el Milan luchará por ganar el Scudetto.
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Tuttosport - Milan: reunión entre el director deportivo Tare y el agente de Mateo Retegui, delantero del Al-Qadsiah
RETEGUÍ SIEMPRE MARCA
No es ningún secreto que el Milan tiene la intención de renovar su línea de ataque este verano y fichar a un nuevo número 9: un jugador fiable, rápido y, en definitiva, un goleador. Uno que no siga la estela de las últimas inversiones, que por diversas razones han sido tachadas de fracasos (Morata, Giménez y Fullkrug). Además de Kean, Gabriel Jesús (que tiene el mismo agente que Allegri) y Lewandowski (que se marcha del Barcelona y es cortejado por el Chicago Fire, club de la Major League Soccer), también está el delantero del Al-Qadisiya entre los nombres que interesan al equipo rossonero en el mercado. Tras proclamarse máximo goleador de la Serie A en la temporada 2024-25, con 25 goles en 36 partidos, el exjugador del Genoa está confirmando su nivel también en la Saudi Pro League: en 25 partidos ha visto puerta en 15 ocasiones.
¿CUÁNTO CUESTA RETEGUI?
El Milan aún no ha decidido por qué jugador apostar fuerte, pero Retegui es un nombre a tener en cuenta. Aunque el fichaje dista mucho de ser sencillo. Su contrato con el Al-Qadisiyya vence en 2029 y los costes no son precisamente bajos. Hace un año, para arrebatárselo al Atalanta, el club saudí invirtió 68,5 millones de euros por su fichaje y, según los rumores, garantizó al delantero de la selección italiana un salario de 20 millones de euros brutos al año. Cifras que el Milan, obviamente, no puede alcanzar. Retegui, que se encuentra a gusto en Arabia Saudí y no tiene intención alguna de forzar un traspaso, volvería con mucho gusto a Italia y le atrae la idea de jugar en uno de los clubes más laureados.
ENTRENA POR SU CUENTA PARA LA SELECCIÓN ITALIANA
En estos días, Retegui se encuentra en Florencia para preparar el partido contra Irlanda del Norte, fundamental para seguir soñando con el Mundial. Tras la suspensión de la liga saudí debido a las tensiones en Oriente Medio, el exjugador del Atalanta ha decidido adelantar su regreso a Italia para no poner en peligro su forma física. Ha avisado a Gattuso y a la Federación, ha alquilado una casa y ha optado por entrenar por su cuenta con un preparador físico, a la espera de recibir la convocatoria de la selección, prevista para el viernes.