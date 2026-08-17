Semana decisiva para el mercado del Milan. En los próximos días está prevista una nueva cumbre entre el propietario Gerry Cardinale y el entrenador Ruben Amorim para hablar de los últimos fichajes, que deberán cerrarse antes del 31 de agosto. Según escribe Tuttosport durante la reunión de la semana pasada, además de entregar la lista de los jugadores que ya no forman parte de su proyecto (Tomori, Odogu, Fofana y Nkunku), Amorim también pidió cinco o seis incorporaciones. Es difícil que vea satisfecha su petición, pero se hará algo. El Milan quiere vivir un final de mercado como protagonista y darle al técnico portugués lo que desea.
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Tuttosport - Milan, cumbre con Cardinale: Amorim pide 5-6 refuerzos
LAS TRES PRIORIDADES DE AMORIM
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un defensa central, capaz de construir desde atrás, un carrilero, que pueda meterse por dentro y aportar bonus y un mediapunta. El hombre capaz de jugar por detrás del punta es la prioridad: perdido Karetsas, que ha elegido al Borussia Dortmund, el nombre que más fuerza cobra a día de hoy es el de Nwaneri, que ayer ni siquiera fue al banquillo en la Community Shield ganada por el Arsenal contra el Manchester City. La primera oferta de cesión con opción de compra por 40 millones de euros fue rechazada, y no se descarta un nuevo intento en estos días, con una fórmula diferente. Que pueda satisfacer a los Gunners, que querrían monetizar con su traspaso.
TIAGO GABRIEL, PRIMERA OPCIÓN
En defensa gusta mucho Tiago Gabriel, portugués de 21 años del Lecce, que por su traspaso quiere entre 25 y 30 millones de euros. Demasiados para el Milan, que está intentando rebajar el precio incluyendo en la negociación al centrocampista Bondo o al defensa Terracciano. Ojo con la Premier: Tiago Gabriel gusta mucho al Bournemouth, al Brentford y, sobre todo, al Crystal Palace, que ha traspasado a Lacroix al Chelsea y busca un sustituto.
Carrilero: los nombres
Para el puesto de carrilero, atención al nombre de Nicola Zalewski, clase 2002 y propiedad del Atalanta, que puede jugar tanto por la derecha como por la izquierda. En Bérgamo, con la llegada de Sarri al banquillo, el ex de la Roma ha perdido el puesto de titular por razones tácticas. Puede salir, a un año de su llegada al Inter. Los otros nombres vinculados al AC Milan, Dodò, de la Fiorentina, y Nuno Tavares, de la Lazio, hoy por hoy están en segunda fila. Pero no se descartan sorpresas.
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