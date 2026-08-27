Con ventaja por Franck Kessie, pero ahora toca pasar de las palabras a los hechos. Tras un verano cortejando al centrocampista marfileño, prometiéndole un contrato, la Juventus debe ponerlo por escrito, dar un paso firme y decisivo, para evitar malas sorpresas en los últimos días del mercado. Según escribe hoy Tuttosport Carnevali ya tiene un acuerdo verbal con el entorno del jugador (con el que también anoche hubo un nuevo contacto) sobre la base de un contrato de tres años a razón de 4,5 millones de euros netos por temporada, pero todavía no ha lanzado la ofensiva definitiva. ¿El motivo? El de siempre: las salidas, que lo complican todo. Que podrían hacer saltar la operación.
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Tuttosport - La Juventus intenta cerrar a Franck Kessie incluso sin la salida de Teun Koopemeiners: la Roma no se rinde
PROBLEMA SALIDAS: ¿KOOP SE VA?
El condicional es obligado, pero la irrupción de la Roma, que a comienzos de esta semana habló con el agente del ex del Milan y Atalanta, ha agitado las aguas.La Juventus acusó el golpe y entendió que el tiempo para decidir es limitado. Carnevali y Massara intentarán cerrar la llegada de Kessie antes de que termine esta semana, aunque saben que la cesión de Miretti al Besiktas, con la fórmula de préstamo con opción de compra por 12 millones de euros, no es suficiente. En la Continassa saben que todo sería más fácil con la salida de Koopmeiners, que desde luego no se ha interpuesto. Sabe que la aventura en la Juventus está en sus últimos coletazos, que cambiar de aires sería bueno para todos pero, como escribe hoy Tuttosport , quiere encontrar una solución que le satisfaga, tanto en lo deportivo como en lo económico. Por ahora, las conversaciones con el Galatasaray no han llevado a nada concreto, del mismo modo que a día de hoy debe descartarse un traspaso a la Roma, que no mantiene una relación idílica con la Juventus. En segundo plano aparece la Premier, pero no hay propuestas tangibles sobre la mesa.
Spalletti habla con Kessie
Por ahora, Kessie ha dado prioridad a la Juventus y a la Serie A, pero desde luego no le faltan ofertas, sobre todo desde la Premier League. El no a la suculenta oferta del Al Ittihad, que para convencerlo de quedarse en Arabia Saudí le ha propuesto un contrato de tres años por casi 10 millones de euros netos, confirma que el ex Al Alhi ha decidido volver al gran fútbol, que para el marfileño significa Italia. Anoche, en la reunión entre los directivos de la Juventus y el agente del centrocampista, se trazó el plan de la operación y se intentó anticiparse a la competencia. Spalletti, que ha pedido a Kessie para aumentar el liderazgo en el centro del campo, lo ha puesto en lo más alto de la lista de preferencias: ha hablado con él y espera la fumata blanca antes de que termine esta semana. Incluso sin la venta de Koopmeiners.
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