Tuttosport - La Juventus intenta cerrar a Franck Kessie incluso sin la salida de Teun Koopemeiners: la Roma no se rinde

El condicional es obligado, pero la irrupción de la Roma, que a comienzos de esta semana habló con el agente del ex del Milan y Atalanta, ha agitado las aguas.La Juventus acusó el golpe y entendió que el tiempo para decidir es limitado. Carnevali y Massara intentarán cerrar la llegada de Kessie antes de que termine esta semana, aunque saben que la cesión de Miretti al Besiktas, con la fórmula de préstamo con opción de compra por 12 millones de euros, no es suficiente. En la Continassa saben que todo sería más fácil con la salida de Koopmeiners, que desde luego no se ha interpuesto. Sabe que la aventura en la Juventus está en sus últimos coletazos, que cambiar de aires sería bueno para todos pero, como escribe hoy Tuttosport , quiere encontrar una solución que le satisfaga, tanto en lo deportivo como en lo económico. Por ahora, las conversaciones con el Galatasaray no han llevado a nada concreto, del mismo modo que a día de hoy debe descartarse un traspaso a la Roma, que no mantiene una relación idílica con la Juventus. En segundo plano aparece la Premier, pero no hay propuestas tangibles sobre la mesa.