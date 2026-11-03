La Juventus tiene cada vez más claro que quiere fichar de forma definitiva a Guglielmo Vicario, que el domingo, en la victoria por 2-0 ante el Napoli, protagonizó una gran parada ante Lucca cuando el marcador era de 0-0.

La opción de compra acordada con el Tottenham ronda los 8 millones (sin contar las primas). A finales de año, con las salidas de Neto y Pinsoglio como agentes libres cada vez más probables, será él, según informa Tuttosport, el único denominador común bajo los palos. El titular designado, por supuesto, pero también un referente para quien, en el futuro, entre Morisco, Palmisani y Agkatsev, herede sus responsabilidades y honores.

Nacido en 1996 en Udine, Vicario ha jugado 12 partidos esta temporada (1.080 minutos) con la camiseta de la Juventus y ha encajado 13 goles. A lo largo de su carrera ha vestido las camisetas del Fontanafredda, Venezia, Perugia, Cagliari, Empoli y Tottenham. Ha jugado cinco veces con la selección italiana y ha encajado cuatro goles.