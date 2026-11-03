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CM grafica Vicario 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Tuttosport - Juventus: Vicario será adquirido en propiedad; estas son las condiciones

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G. Vicario
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El exportero del Tottenham y el Empoli ha convencido a la directiva de la Juventus.

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La Juventus tiene cada vez más claro que quiere fichar de forma definitiva a Guglielmo Vicario, que el domingo, en la victoria por 2-0 ante el Napoli, protagonizó una gran parada ante Lucca cuando el marcador era de 0-0.

La opción de compra acordada con el Tottenham ronda los 8 millones (sin contar las primas). A finales de año, con las salidas de Neto y Pinsoglio como agentes libres cada vez más probables, será él, según informa Tuttosport, el único denominador común bajo los palos. El titular designado, por supuesto, pero también un referente para quien, en el futuro, entre Morisco, Palmisani y Agkatsev, herede sus responsabilidades y honores.

Nacido en 1996 en Udine, Vicario ha jugado 12 partidos esta temporada (1.080 minutos) con la camiseta de la Juventus y ha encajado 13 goles. A lo largo de su carrera ha vestido las camisetas del Fontanafredda, Venezia, Perugia, Cagliari, Empoli y Tottenham. Ha jugado cinco veces con la selección italiana y ha encajado cuatro goles.

  • EL ACUERDO ENTRE LA JUVENTUS Y EL TOTTENHAM

    A continuación, los términos del acuerdo firmado en verano entre la Juventus y el Tottenham: "Juventus Football Club S.p.A. comunica que ha alcanzado un acuerdo con el Tottenham Hotspur FC para la adquisición temporal y gratuita, hasta el 30 de junio de 2027, de los derechos sobre las prestaciones deportivas del futbolista Guglielmo Vicario. El acuerdo contempla además la opción de la Juventus de adquirir de forma definitiva los derechos sobre las prestaciones deportivas del jugador. El importe acordado para la eventual adquisición definitiva asciende a 8 millones de euros; dicho importe podrá incrementarse, durante la vigencia del contrato de prestación de servicios deportivos con el futbolista, en una cantidad no superior a 2 millones de euros si se alcanzan determinados objetivos".

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