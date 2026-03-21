Tuttosport - Juventus, se baraja la opción de Rudiger: se han recabado datos, los detalles

La Juventus piensa en el próximo mercado de fichajes y mantiene el contacto con varios jugadores, en particular con aquellos que quedan libres. Según informa Tuttosport, entre ellos, el club bianconero estaría soñando con un auténtico bombazo: Antonio Rüdiger, cuyo contrato con el Real Madrid expira próximamente.





El defensa alemán, nacido en 1993, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026 y, hasta ahora, no ha habido señales concretas de renovación con los blancos. Esta temporada, el exjugador del Chelsea se ha perdido varios partidos, primero por una lesión en el muslo y luego por algunos problemas en la rodilla, y poco a poco está recuperando la continuidad. La Juve, por su parte, está siguiendo varios perfiles para la defensa, entre ellos, por ejemplo, Marcos Senesi, pero no quiere limitarse al argentino: precisamente por eso, según Tuttosport, el club bianconero habría iniciado contactos para tantear el terreno con Rüdiger. El vínculo podría haberse activado también gracias a... Zhegrova.





Sí, porque el defensa alemán cuenta entre su séquito con el agente Hasan Cetinkaya, el mismo que trabajó para traer al kosovar a Turín el verano pasado, sobre todo gracias a sus excelentes relaciones con el director deportivo Damien Comolli.