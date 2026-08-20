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Retegui ItaliaGetty Images

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Tuttosport - Juventus, a la caza de un nuevo delantero: aparece Retegui

Juventus
Fichajes
M. Retegui
Al Quadisiya

La Juventus quiere otro número 9: en la agenda también figura el exdelantero del Atalanta, actualmente en el Al-Qadisiya.

Un delantero de última hora para la Juventus. Después de Kolo Muani y Ekhator, la Juventus quiere reforzar la plantilla con un nuevo número 9, que pueda garantizar alternativas a Spalletti. La primera opción es Joshua Zirkzee, de salida del Manchester United y también pretendido por el Napoli; entre las alternativas, según escribe hoy Tuttosport , está Mateo Retegui, exdelantero de Genoa y Atalanta, actualmente en las filas del Al-Qadisiya saudí. Un perfil apreciado, que conoce nuestro campeonato (fue su máximo goleador en 2024-2025), pero terriblemente difícil de alcanzar por razones económicas. Pero no por eso hay que borrarlo de la lista.

  • LA JUVENTUS ESTUDIA LOS COSTES

    Retegui ya estuvo en el punto de mira de la Juventus el pasado enero, y su nombre ha vuelto a ponerse de moda en estos días, sobre todo ahora que la fractura de tibia sufrida el pasado 20 de abril es ya solo un mal recuerdo (el lunes marcó un doblete en la King's Cup ante Al Tal). Por el momento, Carnevali y sobre todo Ottolini, que le conoce de su etapa en Génova, estudian los costes, conscientes de que ningún club en Europa puede garantizarle el salario que percibe en la Saudi Pro League, es decir, 20 millones de euros netos por temporada. El exgoleador del Atalanta, que tiene contrato hasta 2029, volvería encantado a Italia y para alcanzar ese objetivo estaría dispuesto a rebajarse el sueldo. Tiene ganas de vestir la camiseta de un club prestigioso y de volver a estar bajo la lupa de la Italia de Mancini, el primero en creer en él.

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  • TODO DEPENDE DE DAVID

    La Juventus podría plantear en este momento una cesión con opción de compra o con obligación de compra, pero antes debe resolver la cuestión David. El canadiense está fuera del proyecto de Spalletti, pero, a diferencia de Openda, que ha elegido marcharse al Lyon, sigue cerrándose en banda y rechazando todas las propuestas. Quiere quedarse en Turín, jugarse sus opciones. Considera la primera decepcionante temporada en la Juventus como un periodo de adaptación y este año está convencido de poder ser un valor añadido. Sin la salida del ex del Lille, llegar a perfiles como Zirzkee, Retegui o Sorloth, otra opción que nunca ha dejado de estar sobre la mesa, es una operación económicamente insostenible.

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