«Estamos trabajando en ello». Giovanni Carnevali, director general de laJuventus, lo dijo a TuttoJuve.com sobre la posibilidad de que los bianconeri traigan de vuelta a Turín al francés Randal Kolo Muani.
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TuttoJuve - Juventus, Carnevali sobre Kolo Muani: «Estamos trabajando en ello»
Kolo Muani, delantero nacido en 1998, jugó en la Juventus de enero a julio de 2025. Disputó 22 partidos y marcó 10 goles, y nunca dejó de estar en la mira de los bianconeri. En las últimas horas, Carnevali negocia de nuevo con el París Saint-Germain tras el fracaso del fichaje en el mercado de verano de 2025, cuando la Juve optó por Lois Openda y Kolo Muani fue cedido al Tottenham.