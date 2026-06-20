Turquía queda eliminada del Mundial pese a realizar 33 disparos en su derrota ante Paraguay, y una exestrella del Newcastle se convierte en el primer jugador expulsado por taparse la boca

Paraguay se adelantó a los 64 segundos, cuando Matías Galarza marcó desde fuera del área, anotando el gol más rápido del torneo. Ese tanto temprano resultó decisivo en un partido que Turquía controló, pero no pudo remontar.

En el descuento de la primera parte, el árbitro expulsó a Almirón tras revisar el VAR por un enfrentamiento con Mert Muldur, aplicando una norma que impide taparse la boca durante las discusiones.

A pesar de jugar con uno más gran parte del partido, Turquía no igualó y quedó eliminada a falta de una jornada.