La Federación Turca de Fútbol (TFF) ha actuado con contundencia tras un inicio de pesadilla en la actual edición de la Liga de Naciones. Montella ha sido destituido como seleccionador después de una serie de resultados que ha dejado tocada a Turquía.

La trayectoria de Turquía en la competición se había convertido en un importante motivo de preocupación para la directiva tras sufrir cuatro derrotas consecutivas. Esas derrotas llegaron ante tres potencias europeas, Francia, Italia y Bélgica, con dos derrotas distintas ante Italia para el equipo de Montella.

Tras una reunión decisiva de la directiva el martes, la federación llegó a un consenso sobre los pasos a seguir. Se decidió recurrir a alguien conocido que entiende los matices del fútbol nacional y las expectativas de una afición apasionada.