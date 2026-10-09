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Turquía destituye a Montella: fatales los cuatro KO en la Nations League, Arda Turan, en la pole para sustituirlo

Turquía

El entrenador paga las cuatro derrotas en la Nations League, dos de ellas contra Italia: Arda Turan está listo para sustituirle.

Se acabó la etapa de Vincenzo Montella en Turquía. Tras una larga reflexión, a cuatro días de la derrota contra Italia en la Nations League, la cuarta en cuatro partidos, la Federación turca ha anunciado la separación del Aeroplanino. «El Consejo de Administración de la Federación Turca de Fútbol, en la reunión de hoy, ha decidido no confirmar al Sr. Vincenzo Montella como seleccionador nacional», se lee en la fría nota difundida por la federación turca. 


  • ARDA TURAN, EL FAVORITO

    El técnico italiano pone así fin a una etapa de tres años en el banquillo de Turquía, iniciada a lo grande, con la llegada a los cuartos de final de la Eurocopa 2024 y la histórica clasificación para el Mundial 2026, 24 años después de la última vez, y concluida muy mal, con la eliminación en primera ronda en la cita mundialista y una serie de cuatro derrotas consecutivas en la Nations League. En 40 partidos al frente de Turquía, el Aeroplanino cierra con un balance de 21 victorias, 5 empates y 14 derrotas. Para sucederle, cobra fuerza la candidatura de Arda Turan.



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