El técnico italiano pone así fin a una etapa de tres años en el banquillo de Turquía, iniciada a lo grande, con la llegada a los cuartos de final de la Eurocopa 2024 y la histórica clasificación para el Mundial 2026, 24 años después de la última vez, y concluida muy mal, con la eliminación en primera ronda en la cita mundialista y una serie de cuatro derrotas consecutivas en la Nations League. En 40 partidos al frente de Turquía, el Aeroplanino cierra con un balance de 21 victorias, 5 empates y 14 derrotas. Para sucederle, cobra fuerza la candidatura de Arda Turan.







