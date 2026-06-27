Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Turquía, Calhanoglu no encuentra la paz: «Hemos roto el corazón de nuestra gente. Perdónennos»

Turquía
H. Calhanoglu
World Cup

El extenso mensaje del centrocampista del Inter

Hakan Calhanoglu, centrocampista del Inter y de Turquía, publicó un emotivo mensaje tras la eliminación de su selección en la fase de grupos del Mundial ante Australia, Paraguay y EE. UU., pese a la victoria inútil en el último partido.

«Hoy hay mucho que decir, pero ninguna palabra basta para describir la decepción y tristeza que siento. Llevábamos mucho tiempo soñando con estos días. Queríamos representar a nuestro país de la mejor manera en el Mundial y regalar a nuestra gente un orgullo inolvidable. Por desgracia, no lo hemos conseguido».

  • LA PUBLICACIÓN CONTINÚA

    «Cada día he sentido el gran orgullo y la gran responsabilidad que supone llevar esta camiseta. Y hoy, como capitán, asumo la responsabilidad de este resultado. Lo sé: estáis tristes, dolidos y enfadados. Algunas críticas han sido duras, otras justificadas. Quien lleva esta camiseta carga con las esperanzas de este país. No hemos estado a la altura de esas esperanzas. Junto con el equipo, soy quien más peso siente. El camino hacia el Mundial que soñábamos termina aquí».

    • Anuncios

  • ¡QUÉ DESESPERACIÓN!

    «Hemos decepcionado a millones que creyeron en este sueño. Les pedimos disculpas. El fútbol no es solo victoria. A veces la mayor prueba es levantarse tras caer. Ayer me sentí orgulloso de ser hijo de este país al ganar; hoy, al perder, inclino la cabeza con el mismo orgullo y digo: «Soy hijo de este país». Esta bandera sagrada nos enseña a no rendirnos. Seguiremos trabajando, volveremos más fuertes y lucharemos hasta el final para completar nuestra historia, honrar este escudo y devolver la esperanza. Gracias por no dejarnos solos. Perdonadnos».