Según el periodista francés Romain Molina, la Federación Tunecina de Fútbol (FTF) rescindió de inmediato el contrato de Lamouchi tras la derrota.

La selección norteafricana quedó aturdida tras un partido desigual en el que el ataque sueco atravesó su defensa con facilidad. El 5-1 fue uno de los peores resultados de Túnez en el torneo, lo que llevó al organismo rector a tomar medidas drásticas. La derrota se vio agravada por lo ocurrido sobre el terreno de juego, ya que Yasin Ayari marcó precisamente contra el país natal de su padre, lo que contribuyó a sellar el destino de Túnez.











