Túnez confirma la dimisión de Hervé Renard tras perder sus dos primeros partidos y quedar eliminado del Mundial

«Antes de marcharme, agradezco a la Federación por dejarme jugar el Mundial 2026. Fue un honor vestir los colores de Túnez y vivir esta experiencia inolvidable. Le deseo lo mejor a la selección tunecina, estoy seguro de que seguirá creciendo y haciendo historia. Gracias a todos los que me han apoyado; les deseo mucho éxito. Mi aventura termina aquí».