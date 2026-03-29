Goal.com
En directo
cm grafica tudor tottenham
Emanuele Tramacere

Traducido por

Tudor ya no es el entrenador del Tottenham: el comunicado oficial. ¿Dyche o De Zerbi ahora?

Tottenham
Juventus
I. Tudor
Fichajes

Tras su paso por la Juventus, la aventura del entrenador croata al frente de los Spurs también llega a su fin.

La noticia se venía rumoreando desde hacía unos días, pero ahora ya es oficial. La aventura de Igor Tudor en la Premier League al frente del Tottenham ha llegado a su fin antes de lo previsto.


El entrenador croata, por segunda vez esta temporada tras su paso por la Juventus, ha llegado a un acuerdo para dejar el mando de los Spurs tras solo 7 partidos y poco más de un mes en el cargo.

Tudor paga la pésima situación en la clasificación heredada de Thomas Frank (además de las dificultades para gestionar el vestuario) y que ve al Tottenham totalmente enzarzado en la lucha por evitar el descenso, con solo un punto de ventaja sobre el penúltimo puesto, ocupado por el West Ham.



    • Anuncios

  • EL COMUNICADO

    Este es el comunicado oficial difundido por los Spurs a través de sus canales oficiales:


    «Podemos confirmar que se ha acordado de mutuo acuerdo que el entrenador Igor Tudor abandone el club con efecto inmediato. También Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci han dejado sus respectivos puestos de preparador de porteros y preparador físico. Agradecemos a Igor, Tomislav y Riccardo el esfuerzo realizado durante las últimas seis semanas, en las que han trabajado incansablemente.

    Asimismo, queremos expresar nuestro apoyo a Igor por la pérdida que ha sufrido recientemente y le enviamos nuestro apoyo a él y a su familia en estos momentos difíciles. A su debido tiempo, daremos más información sobre el nombramiento del nuevo entrenador».

  • PUNTUACIÓN MEDIA BAJA

    En el comunicado se expresa el apoyo a Tudor por la pérdida que ha sufrido. Al término del último partido disputado y perdido por el Tottenham contra el Nottingham Forest, Tudor ni siquiera acudió a la rueda de prensa debido al fallecimiento de su padre.


    Por desgracia para Tudor, ya se había empezado a hablar de su destitución mucho antes del parón, con una media de 0,57 puntos por partido en 7 encuentros y con solo un empate ante el Liverpool y una victoria sin importancia en el partido de vuelta de los octavos de final contra el Atlético de Madrid, que acabó con la eliminación.

  • ¿Para qué sirve Dyche?

    A partir de ahora comienza oficialmente la búsqueda del sustituto para esta lucha por la permanencia en la liga. Los rumores sobre Roberto De Zerbi se han visto frenados también por una parte de la afición, que ha criticado de forma generalizada la idea de confiar en el técnico italiano, ex del Marsella. El perfil que hoy parece más cerca de entrar en liza es el de Sean Dyche, a su vez destituido a lo largo de esta temporada por el Nottingham Forest, con el que el Tottenham está luchando por mantenerse en la categoría.

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Génova crest
Génova
GEN
Premier League
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Tottenham crest
Tottenham
TOT