Tudor ya no es el entrenador del Tottenham: el comunicado oficial. ¿Dyche o De Zerbi ahora?

La noticia se venía rumoreando desde hacía unos días, pero ahora ya es oficial. La aventura de Igor Tudor en la Premier League al frente del Tottenham ha llegado a su fin antes de lo previsto.





El entrenador croata, por segunda vez esta temporada tras su paso por la Juventus, ha llegado a un acuerdo para dejar el mando de los Spurs tras solo 7 partidos y poco más de un mes en el cargo.

Tudor paga la pésima situación en la clasificación heredada de Thomas Frank (además de las dificultades para gestionar el vestuario) y que ve al Tottenham totalmente enzarzado en la lucha por evitar el descenso, con solo un punto de ventaja sobre el penúltimo puesto, ocupado por el West Ham.