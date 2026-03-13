Tudor: «No pensaba que la situación fuera tan grave». El Tottenham está trabajando activamente para encontrar un sustituto

Es posible que Igor Tudor haya hablado en rueda de prensa por última vez como entrenador del Tottenham. Tras la durísima derrota por 5-2 en casa del Atlético de Madrid en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, empañada por los errores del portero suplente Kinsky en el primer cuarto de hora del partido, los Spurs deben sumar puntos contra el Liverpool en una Premier League que los sitúa peligrosamente a solo un punto de la zona de descenso.