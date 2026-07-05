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Hussein Hamdy

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Tuchel: «Dormiremos bien antes del partido contra México, aunque reconozco su arma letal»

T. Tuchel
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Un ambiente tenso

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, pidió a sus jugadores que «no perdieran los nervios», pese a los turbulentos preparativos antes del partido contra México en los octavos de final del Mundial.

La delegación inglesa llegó a la capital el viernes, en medio de la incertidumbre sobre el horario del partido del domingo en el Estadio Azteca, pues la FIFA había valorado adelantar el encuentro seis horas por seguridad y por pronóstico de fuertes tormentas eléctricas, antes de confirmar el horario original.

Además, el equipo inglés trató de mantener en secreto su hotel tras la queja de Ecuador ante la FIFA por acoso con fuegos artificiales la noche anterior a su derrota 2-0 contra México.

  • Ruido habitual

    Al ser preguntado por los complejos preparativos, Tuchel afirmó: «Como suele ocurrir, hay mucho revuelo. Cuando estás dentro de la burbuja, el ambiente es muy tranquilo y estable, y la concentración es máxima».

    Y añadió: «Cuanto más importantes son los partidos y los eventos, más ruido hay, y la preparación se vuelve más tranquila. Creo que los jugadores no estaban al corriente de la posibilidad de que se cambiara la hora de inicio del partido, y este ejemplo os ilustra perfectamente la necesidad de no perder los nervios».

    No podemos cambiarlo: tras tres horas y media de vuelo llegas a México y el horario no varía. No vale la pena alterarse. La altitud y el público local son realidades que no nos favorecen.

    El técnico alemán concluyó: «Debemos superar estos obstáculos, pero tenemos el espíritu, el compromiso y la unión del grupo para lograrlo. Por eso soy optimista. Sabemos lo que nos espera; los jugadores lo sentirán mañana cuando la energía inunde el campo. Ahí radica la belleza: estamos centrados en lo que podemos controlar».

    • Anuncios

  • Las Fuerzas Armadas de México

    La selección de Inglaterra entrenó en las instalaciones del club Pumas Onam. Tuchel admitió sentir los efectos de la altitud, pero confía en que su equipo se adaptará al ritmo del partido del domingo.

    Tuchel declaró: «Lo notamos, aunque no hayamos entrenado. Yo tuve dolor de cabeza en el hotel y no dormí bien, pero nos adaptaremos».

    Añadió: «Los jugadores sintieron la altitud al inicio del entrenamiento, pero con el paso de los minutos la gestionaron mejor. No podemos adaptarnos físicamente tan rápido».

    Y añadió: «Es físicamente imposible, pero llegamos con un día de antelación para acostumbrarnos, de modo que mañana, en los calentamientos, no sea la primera vez que lo vivamos. Mañana nos concentraremos en el movimiento del balón y en la dificultad para respirar».

    Y añadió: «No es casualidad que México empiece sus partidos en casa con mucha presión y un estilo muy ofensivo; los primeros 15 o 20 minutos pueden ser los más difíciles para nosotros. Si superamos eso —y ya lo probamos hoy—, estaremos en buena posición».

  • Plan de sueño

    Las autoridades impusieron estrictas medidas de seguridad alrededor del hotel de la selección inglesa. Tuchel fue consultado sobre la posibilidad de que los aficionados mexicanos molestaran al equipo la noche previa al partido.

    Tuchel respondió: «Anoche no tuvimos problemas. La FIFA ha gestionado bien la situación y hay refuerzos de seguridad en el hotel, así que esperamos dormir bien. El partido empieza a las seis de la tarde, así que, si perdemos algo de sueño, podremos recuperarlo más tarde».

    Y añadió: «No quiero anticipar problemas que aún no existen; eso no es justo. Hasta ahora hemos recibido mucho respeto y apoyo».

    Y añadió: «Por eso tratamos a todos con gran respeto. Respetamos al rival y la importancia del partido, y esperamos que nos traten igual, como ha ocurrido hasta ahora. Si surge algún problema, lo aceptaremos».

    Concluyó: «Este es nuestro enfoque para todo el torneo. Es una competición dura y agotadora, y la mejor manera de afrontarla es mantener la calma y centrarnos en nosotros mismos».

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