Tuchel arremete contra los árbitros del Mundial con declaraciones contundentes

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, afirmó que los árbitros del Mundial «no son lo suficientemente buenos», tras la dramática victoria sobre México en los octavos de final.

Inglaterra terminó con diez y le pitó un polémico penalti en contra; aun así ganó 3-2 en el Azteca.

Tuchel declaró a BBC Sport: «Los árbitros no son lo suficientemente buenos, y los cuartos árbitros tampoco. Esa es la verdad».

Y añadió: «¿Hubo una falta clara que justificara el penalti? Por supuesto que no. Cambiaron una decisión en una jugada en la que el árbitro ni siquiera había pitado falta».

Jarell Quansah fue expulsado en el 54’ tras revisar el VAR una entrada con el pie levantado sobre Jesús Gayardo.

El golpe animó momentáneamente a la afición mexicana, pero Inglaterra respondió rápido y Kane marcó el 3-1 desde los once metros.