Jan Huebner
Traducido por
¡Trucos alemanes! Un Dumfries furioso se enfrenta a Kimmich después de que sus rivales siguieran jugando durante la pesadilla de la lesión de Brobbey
Dumfries echa humo después de que Alemania marque durante el contratiempo por lesión de Brobbey
El vicecapitán de Países Bajos, Denzel Dumfries, expresó su frustración tras el empate 1-1 del jueves por la noche ante Alemania en la Liga de Naciones de la UEFA, disputado en el Johan Cruyff Arena. El lateral derecho del Inter se quedó perplejo después de que los jugadores alemanes siguieran jugando mientras el delantero Brian Brobbey se agarraba el tendón de la corva sobre el césped, una acción que acabó con Felix Nmecha abriendo el marcador.
En una entrevista posterior al partido con ESPN NL, Dumfries rechazó darse por satisfecho con un punto e insistió en que una gran nación futbolística como Países Bajos debe exigir victorias.
Confirmó que él mismo se enfrentó a los jugadores alemanes sobre el terreno de juego por esa secuencia antideportiva.
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Un defensa carga contra Kimmich y el juego sucio de Alemania durante el estreno
Al recordar la controvertida acción, Dumfries detalló cómo el extremo izquierdo de Alemania fingió que iba a detenerse antes de pasar a Joshua Kimmich para iniciar la jugada del gol. El jugador de 30 años admitió que, aunque la acción le pareció moralmente incorrecta, puso de relieve una faceta despiadada que la selección neerlandesa debe aprender a adoptar.
Dumfries señaló que, pese a los dos goles anulados a Países Bajos de Virgil van Dijk y Mexx Meerdink, encajar de esa manera seguía siendo inaceptable.
«Ese extremo izquierdo me miró como si fuera a pararse, y luego le dio el balón a Kimmich», declaró Dumfries. «Conocemos a Kimmich, un jugador de talla mundial, pero sabes cuáles son sus trucos, él sigue jugando. Fui a encararme con ellos, sí. Al final, te queda la sensación de que no estuvo bien, pero eso es exactamente lo que marca la diferencia».
El lateral derecho elogia la presión de alta intensidad y la visión de Xavi
Centrando su atención en los avances tácticos bajo el mando del nuevo entrenador Xavi Hernandez, Dumfries elogió las instrucciones claras y de alto riesgo del técnico. Reveló que la plantilla completó largas e intensas sesiones de entrenamiento en Zeist para dominar la presión al hombre y el posicionamiento dinámico entre líneas.
El defensa subrayó que la dominante reacción del equipo en la segunda parte confirmó los métodos estratégicos de Xavi.
"Trabajamos muy duro, con mucha intensidad, y está claro lo que quiere Xavi", explicó Dumfries. "Más valentía en la presión, más uno contra uno y una posesión más dinámica. Nos dio confianza y dijo: 'Chicos, asumidlo, simplemente hacedlo'. Cuando lo hacemos, nos volvemos muy peligrosos".
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Dumfries se marca como objetivo una racha de victorias durante la ventana de la Nations League
De cara a los próximos encuentros contra Serbia y Grecia, Dumfries restó importancia a la preocupación por el cansancio físico derivado de las exigentes sesiones de entrenamiento de Xavi. Aclaró que la lesión de isquiotibiales de Brobbey fue un incidente aislado de partido y no una consecuencia de la carga de trabajo.
Países Bajos completará su recuperación tras el partido antes de viajar a Belgrado para el choque del domingo contra Serbia.
Dumfries instó a sus compañeros a aprovechar el impulso de la segunda parte para sumar el máximo de puntos.
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