Sin embargo, esto rara vez ocurre con sus excentricidades en la banda y en las ruedas de prensa, pues Mourinho es uno de los entrenadores más enigmáticos que han pisado un banquillo. Se ha hecho famoso por su habilidad para gestionar jugadores y por crear una mentalidad de «nosotros contra el mundo» en cada club que lo contrata.

El portugués de 63 años —con varios títulos de la Premier League y la Liga de Campeones— afirma que solo importa ganar. No le preocupa cómo se logre, porque en un negocio de resultados lo único que cuenta son los puntos y los trofeos.

El Newcastle conquistó su primer título nacional en 70 años al ganar la Carabao Cup en 2025 y, en dos de las últimas tres temporadas, compitió con la élite europea.

Esta campaña han caído a la segunda mitad de la tabla de la Premier, lo que ha puesto mucha presión sobre el veterano entrenador Howe y ha reavivado los rumores sobre el regreso a Inglaterra de Mourinho, ex técnico de Chelsea, Manchester y Tottenham, al St James’ Park.