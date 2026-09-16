Según el periodista de Sky SportsJames Savundra, Pedro estuvo ausente durante la parte abierta al público del entrenamiento del martes. El delantero brasileño ha sido el jugador más destacado del Chelsea esta temporada, con tres goles y tres asistencias en solo cinco partidos. Su actuación más reciente permitió al Chelsea rescatar un punto con un crucial gol del empate en los últimos minutos ante el Hull City el sábado por la tarde.

Junto a Pedro, el capitán del club Reece James y el centrocampista estrella Moises Caicedo también estuvieron ausentes del grupo principal. James ha tenido un papel destacado esta temporada en una función de centrocampista central, completando los 90 minutos en tres de los cuatro partidos de liga del Chelsea. El inglés pareció terminar ileso el empate del fin de semana ante el Hull, por lo que su repentina ausencia supone una preocupación importante para el club.



