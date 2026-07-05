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Trincao no fichará por el Milan: está a un paso del Al Ahli. Cifras y detalles de la operación

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El extremo portugués está a un paso de fichar por el Al Ahli.

Francisco Trincao no fichará por el Milan. El portugués, a quien Rubén Amorim dirigió en el Sporting de Lisboa y quería recuperar en el equipo rossonero, está cada vez más cerca del Al Ahli, que lo ha elegido como sustituto de Ryad Mahrez, quien se marchó como agente libre.

  • LAS CIFRAS

    El Sporting de Lisboa y el Al Ahli negocian avanzadamente por Trincao. Según Fabrizio Romano, el club árabe está a punto de ficharlo por unos 50 millones, y el jugador ya ha dado el visto bueno. La operación podría cerrarse en los próximos días.

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  • NADA DE MILÁN

    Nacido en 1999, el jugador interesaba al Milan de Amorim, quien lo entrenó en el Sporting de Lisboa, donde ganó la Liga portuguesa.

    Se le ha relacionado con los rossoneri, pero ahora su fichaje por el Al Ahli está a punto de concretarse.

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