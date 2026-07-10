Trevoh Chalobah solo quiere fichar por el Inter y rechaza todas las ofertas, incluido el Como: el Chelsea pide mucho, pero hay negociaciones en marcha

Trevoh Chalobah es la prioridad del Inter para la defensa. Tras las salidas de Darmian, de Vrij y Acerbi, los nerazzurri saben que reforzar la zaga es urgente. Tras fichar a Khalaili por 25 millones, Marotta y Ausilio se centran en el central del Chelsea, que juega el Mundial de Estados Unidos con Inglaterra y mañana se mide a Noruega en cuartos. El defensa, nacido en 1999 en Freetown, ya eligió al Inter y por ahora descarta otras ofertas. Su entorno rechazó las propuestas del Como, del Fulham y del Crystal Palace, club al que el Chelsea lo cedería para facilitar la llegada de Maxence Lacroix.