Trevoh Chalobah es la prioridad del Inter para la defensa. Tras las salidas de Darmian, de Vrij y Acerbi, los nerazzurri saben que reforzar la zaga es urgente. Tras fichar a Khalaili por 25 millones, Marotta y Ausilio se centran en el central del Chelsea, que juega el Mundial de Estados Unidos con Inglaterra y mañana se mide a Noruega en cuartos. El defensa, nacido en 1999 en Freetown, ya eligió al Inter y por ahora descarta otras ofertas. Su entorno rechazó las propuestas del Como, del Fulham y del Crystal Palace, club al que el Chelsea lo cedería para facilitar la llegada de Maxence Lacroix.
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Trevoh Chalobah solo quiere fichar por el Inter y rechaza todas las ofertas, incluido el Como: el Chelsea pide mucho, pero hay negociaciones en marcha
CHALOBAH SOLO QUIERE EL INTER
Chalobah quiere fichar por el Inter y ya ha dado el sí. Sabe que en el Chelsea, con Xabi Alonso, no tiene sitio, así que le atrae probarse en un grande de Europa y en un país con tanta tradición como Italia. Ahora espera señales desde Milán, donde su deseo es conocido. El Inter aún no ha presentado oferta oficial, pero conoce la petición del Chelsea: 40 millones de euros. Una cifraelevada, aunque los contactos con su entorno son constantes y, tras el Mundial, analizarán una estrategia conjunta.
LAS ALTERNATIVAS A CHALOBAH
Chalobah es la primera opción del Inter, pero no la única. Marotta y Ausilio también siguen a Lucumì, del Bolonia —con una cláusula de 28 millones de euros válida hasta el 15 de julio que atrae a la Juventus— y a Solet, del Udinese. Por ahora, David Alaba —libre tras su paso por el Real Madrid y ofrecido por sus agentes— no despierta gran interés.
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