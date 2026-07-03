Chalobah quiere jugar en la Serie A y el Inter lidera la carrera por fichar al defensa del Chelsea. Fabrizio Romano informa que sus representantes están en Milán negociando su contrato, lo que refuerza la posición del club lombardo.

El Como también está interesado, pero el Chelsea ya rechazó una oferta de 22 millones de libras. Los Blues valoran a Chalobah en unos 35 millones, cifra que podría complicar la operación para los lariani y reforzar la posición del Inter.







