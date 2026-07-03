Getty Images Sport
Traducido por
Trevoh Chalobah se decide por un plan de traspaso, ya que el Chelsea le abre las puertas para fichar por el Crystal Palace, ante el interés del Inter y del Como
El Inter se perfila como el destino preferido de Chalobah
Chalobah quiere jugar en la Serie A y el Inter lidera la carrera por fichar al defensa del Chelsea. Fabrizio Romano informa que sus representantes están en Milán negociando su contrato, lo que refuerza la posición del club lombardo.
El Como también está interesado, pero el Chelsea ya rechazó una oferta de 22 millones de libras. Los Blues valoran a Chalobah en unos 35 millones, cifra que podría complicar la operación para los lariani y reforzar la posición del Inter.
- Getty Images Sport
La búsqueda de un acuerdo de intercambio
Según talkSPORT, el Chelsea ofrece a Chalobah al Palace para fichar a Lacroix. Para convencer al club londinense, podría incluir también a Adarabioyo, Disasi o Badiashile.
Chalobah ya jugó en Selhurst Park la primera mitad de la temporada 2024/25, cedido por los Blues, y dejó muy buena impresión bajo Oliver Glasner antes de que Chelsea lo repescara por lesiones.
El Chelsea compagina la planificación de la plantilla con su estrategia financiera
Al ser canterano, el dinero que reciba el Chelsea por su traspaso contará como beneficio puro según las Normas de Beneficios y Sostenibilidad (PSR). Por eso, su salida sería positiva para los Blues, que siguen reforzando la plantilla. El interés del Palace es lógico: Chalobah brilló durante su cesión. Pero su supuesto deseo de fichar por un equipo italiano puede complicar cualquier intento de traerlo de vuelta a Selhurst Park de forma definitiva.
- Getty Images Sport
Las negociaciones sobre el traspaso continúan, aunque la convocatoria con la selección inglesa tiene prioridad
Chalobah permanece en la lista de Tuchel para el Mundial 2026, aunque aún no ha jugado. Las lesiones en la selección podrían darle minutos ante México en octavos.
Mientras tanto, el Chelsea sigue buscando un acuerdo que se ajuste a su valoración, con el Inter, el Como y el Palace como destinos más probables para el defensa.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias