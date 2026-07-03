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Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Trevoh Chalobah se decide por un plan de traspaso, ya que el Chelsea le abre las puertas para fichar por el Crystal Palace, ante el interés del Inter y del Como

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T. Chalobah
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Trevoh Chalobah prefiere fichar por un equipo italiano pese al interés de la Premier League. El Inter negocia ya sus condiciones personales, mientras que el Chelsea podría incluirlo en la operación con el Crystal Palace para contratar a Maxence Lacroix.

  • El Inter se perfila como el destino preferido de Chalobah

    Chalobah quiere jugar en la Serie A y el Inter lidera la carrera por fichar al defensa del Chelsea. Fabrizio Romano informa que sus representantes están en Milán negociando su contrato, lo que refuerza la posición del club lombardo.

    El Como también está interesado, pero el Chelsea ya rechazó una oferta de 22 millones de libras. Los Blues valoran a Chalobah en unos 35 millones, cifra que podría complicar la operación para los lariani y reforzar la posición del Inter.



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  • Chelsea v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    La búsqueda de un acuerdo de intercambio

    Según talkSPORT, el Chelsea ofrece a Chalobah al Palace para fichar a Lacroix. Para convencer al club londinense, podría incluir también a Adarabioyo, Disasi o Badiashile.

    Chalobah ya jugó en Selhurst Park la primera mitad de la temporada 2024/25, cedido por los Blues, y dejó muy buena impresión bajo Oliver Glasner antes de que Chelsea lo repescara por lesiones.

  • El Chelsea compagina la planificación de la plantilla con su estrategia financiera

    Al ser canterano, el dinero que reciba el Chelsea por su traspaso contará como beneficio puro según las Normas de Beneficios y Sostenibilidad (PSR). Por eso, su salida sería positiva para los Blues, que siguen reforzando la plantilla. El interés del Palace es lógico: Chalobah brilló durante su cesión. Pero su supuesto deseo de fichar por un equipo italiano puede complicar cualquier intento de traerlo de vuelta a Selhurst Park de forma definitiva.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Las negociaciones sobre el traspaso continúan, aunque la convocatoria con la selección inglesa tiene prioridad

    Chalobah permanece en la lista de Tuchel para el Mundial 2026, aunque aún no ha jugado. Las lesiones en la selección podrían darle minutos ante México en octavos.

    Mientras tanto, el Chelsea sigue buscando un acuerdo que se ajuste a su valoración, con el Inter, el Como y el Palace como destinos más probables para el defensa.