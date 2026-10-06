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NICOLO TRESOLDI Getty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Tresoldi: «He hablado con Klopp y Mancini y he dicho no a Italia y Alemania para la Sub-21. Veremos qué pasará»

Italia
Alemania
N. Tresoldi

El delantero italoalemán del Brujas, por ahora, no quiere elegir una selección para su futuro

Italia y Alemania se están disputando el talento de Nicolò Tresoldi. El delantero ítalo-alemán, nacido en Cagliari, pero ciudadano alemán desde 2022, sigue brillando con la camiseta del Club Brugge en Bélgica y al inicio de este larguísimo parón fue llamado para responder a las convocatorias tanto de Roberto Mancini como de Jurgen Klopp.

Sin embargo, los dos seleccionadores recibieron un "no, gracias" por parte del punta, que ante los micrófonos de RanSport confirmó que, por ahora, la principal motivación sigue siendo la vinculada a su presente con la camiseta de la Alemania Sub-21.


  • No a Klopp, pero estaba nervioso

    "¿El no a Klopp? Lo entendió perfectamente. Tuvimos un intercambio de opiniones muy bueno. Espero haberle causado una buena impresión. Es un gran entrenador y también una persona maravillosa. Por eso le estoy muy agradecido por la conversación y por su apoyo. Estaba extremadamente nervioso. Se lo dije enseguida a mis padres, y ellos también estaban nerviosos. Pero al final fue simplemente una conversación muy positiva"

  • NO TAMBIÉN A MANCINI

    «También Roberto Mancini se puso en contacto conmigo. Fue una situación similar. Para mí es algo especial cuando dos entrenadores tan exitosos se toman el tiempo de hablar conmigo. Me demuestra que voy por el buen camino. Estoy muy agradecido a ambos por ello. Veremos qué pasará»

  • No pienso ni en Alemania ni en Italia.

    «Mi atención está completamente centrada en la selección sub, no en Alemania ni en Italia. Para mí, todo gira en torno a estos tres partidos. Hemos ganado dos, queda uno. Quiero ganar, marcar goles, y luego veremos qué pasa»

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