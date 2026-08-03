Tresoldi: "Crecí siendo aficionado del Milan, en el futuro quién sabe. ¿Leao? No lo vendería en absoluto, es un jugador enorme"

"Mi primerísimo punto de referencia fue Pippo Inzaghi. Luego, al crecer, empecé a admirar muchísimo a Luis Suárez. Hoy, en cambio, sigo con mucha atención a Robert Lewandowski y Harry Kane".

Tresoldi, durante la entrevista, también habló de Leao, dorsal 10 del Milan, probable venta del AC Milan: "Me lo encontré una vez en San Siro. Cuando se habla de él, hablamos de un jugador enorme: Leão es Leão. Fue el protagonista del primer Scudetto que recuerdo como aficionado. Ha tenido algún problema y alguna lesión, pero lo único que cuenta es que vuelva a su nivel de hace algunos años. ¿Si lo vendería? En absoluto no".