Protagonista absoluto con el Brujas y con la selección alemana, Nicolò Tresoldi vuelve a hablar de su fe milanista. Esta vez, en el podcast My Turnover: "Crecí animando al Milan. Se lo debo todo a mi abuelo: era del Milan y fue el profesor de golf de Van Basten, Rijkaard y Gullit. Es gracias a él que me he vuelto tan forofo, siempre les sigo. ¿Si podría encajar allí en el futuro? Quién sabe, ya veremos. Por ahora sigo siendo un grandísimo aficionado y soy feliz en el Brujas".
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Tresoldi: "Crecí siendo aficionado del Milan, en el futuro quién sabe. ¿Leao? No lo vendería en absoluto, es un jugador enorme"
Inzaghi y Leao
"Mi primerísimo punto de referencia fue Pippo Inzaghi. Luego, al crecer, empecé a admirar muchísimo a Luis Suárez. Hoy, en cambio, sigo con mucha atención a Robert Lewandowski y Harry Kane".
Tresoldi, durante la entrevista, también habló de Leao, dorsal 10 del Milan, probable venta del AC Milan: "Me lo encontré una vez en San Siro. Cuando se habla de él, hablamos de un jugador enorme: Leão es Leão. Fue el protagonista del primer Scudetto que recuerdo como aficionado. Ha tenido algún problema y alguna lesión, pero lo único que cuenta es que vuelva a su nivel de hace algunos años. ¿Si lo vendería? En absoluto no".
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