Goal.com
En directoEntradas
Tresoldi U21Getty Images

Traducido por

Tresoldi: "Crecí siendo aficionado del Milan, en el futuro quién sabe. ¿Leao? No lo vendería en absoluto, es un jugador enorme"

AC Milán

Nicolò Tresoldi, delantero italoalemán del Brujas, se expresó así en el pódcast My Turnover sobre su afición por el Milan.

Protagonista absoluto con el Brujas y con la selección alemana, Nicolò Tresoldi vuelve a hablar de su fe milanista. Esta vez, en el podcast My Turnover: "Crecí animando al Milan. Se lo debo todo a mi abuelo: era del Milan y fue el profesor de golf de Van Basten, Rijkaard y Gullit. Es gracias a él que me he vuelto tan forofo, siempre les sigo. ¿Si podría encajar allí en el futuro? Quién sabe, ya veremos. Por ahora sigo siendo un grandísimo aficionado y soy feliz en el Brujas".

  • Inzaghi y Leao

    "Mi primerísimo punto de referencia fue Pippo Inzaghi. Luego, al crecer, empecé a admirar muchísimo a Luis Suárez. Hoy, en cambio, sigo con mucha atención a Robert Lewandowski y Harry Kane".

    Tresoldi, durante la entrevista, también habló de Leao, dorsal 10 del Milan, probable venta del AC Milan: "Me lo encontré una vez en San Siro. Cuando se habla de él, hablamos de un jugador enorme: Leão es Leão. Fue el protagonista del primer Scudetto que recuerdo como aficionado. Ha tenido algún problema y alguna lesión, pero lo único que cuenta es que vuelva a su nivel de hace algunos años. ¿Si lo vendería? En absoluto no".

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Amistosos
AC Milán crest
AC Milán
MIL
Inter Milán crest
Inter Milán
INT