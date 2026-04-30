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Tres razones por las que Cristiano Ronaldo aún puede brillar en la Liga de Campeones, según su excompañero en el Manchester United, Louis Saha, quien afirma que el mejor jugador portugués de la historia es «único»
Ronaldo en busca de grandes títulos y de los 1.000 goles
Este verano, Ronaldo lo demostrará de nuevo como capitán de Portugal en el Mundial 2026. Su sexta participación reescribirá los libros de historia de la FIFA.
Para CR7 la edad es solo un número y no planea retirarse. Se mantiene en óptima forma tras una carrera llena de récords y triunfos con United, Real Madrid y Juventus.
Ahora busca un nuevo título liguero con el Al-Nassr, tras su paso sin grandes trofeos por Oriente Medio, y acecha los 1.000 goles oficiales.
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Rumores de fichajes: se habla de un posible traspaso a la MLS o un regreso a Europa.
Ronaldo tiene contrato en Arabia Saudí hasta 2027, pero su huelga en febrero por el reparto de fondos entre equipos del PIF despertó dudas sobre su futuro.
Desde entonces ha vuelto a jugar y los rumores de fichaje por la MLS o un regreso a Europa se han apagado. Quizá no lo veamos de nuevo en un club europeo, pues ya es el máximo goleador de la Liga de Campeones, con 141 tantos.
¿Podría Ronaldo seguir brillando en la Liga de Campeones?
¿Podría elevar aún más el listón si volviera a jugar en la élite europea? Saha, exdelantero del United y antiguo compañero de Ronaldo, respondió a GOAL en una entrevista con ToonieBet: «Sí, porque posee tres cualidades que pocos tienen. Primero, físicamente no parece tener 41 años, quizá 32 o 33. Y cada mes puede cambiar rápido, pero lo que más veo es su mentalidad.
Ha marcado casi 1 000 goles y sigue con las mismas ganas. Algunos delanteros no se esfuerzan al máximo, pero él sí. Sabe dónde colocarse.
Segundo, posee un instinto único para estar en el lugar correcto. Algunos técnicos pueden verlo como una “bola de energía” lista para satisfacer esa necesidad, ya que ahora es un nueve más puro, distinto del extremo que antes diversificaba su juego.
Puede que a veces su cuerpo le falle, pero, en general, es único en la Liga de Campeones. La concentración, la táctica y los detalles marcan la diferencia, y Cristiano sigue siendo uno de los mejores gracias a su deseo.
Por eso es el máximo goleador de la competición: concentración, detalles y estar en el lugar correcto en el momento oportuno con la técnica perfecta. Muy pocos lo logran, solo Cristiano y unos elegidos».
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¿Cuándo se retirará Ronaldo? No se vislumbra el final para este icono eterno
Además de su récord de goles, Ronaldo es el jugador con más partidos en la Liga de Campeones: 183. Ganó su primer título continental con el Manchester United en 2008 y sumó otros cuatro en nueve años con el Real Madrid.
Ahora busca el Mundial con Portugal, tras ganar la Eurocopa y la Liga de Naciones, y se rumorea que podría seguir jugando varios años más.