¿Podría elevar aún más el listón si volviera a jugar en la élite europea? Saha, exdelantero del United y antiguo compañero de Ronaldo, respondió a GOAL en una entrevista con ToonieBet: «Sí, porque posee tres cualidades que pocos tienen. Primero, físicamente no parece tener 41 años, quizá 32 o 33. Y cada mes puede cambiar rápido, pero lo que más veo es su mentalidad.

Ha marcado casi 1 000 goles y sigue con las mismas ganas. Algunos delanteros no se esfuerzan al máximo, pero él sí. Sabe dónde colocarse.

Segundo, posee un instinto único para estar en el lugar correcto. Algunos técnicos pueden verlo como una “bola de energía” lista para satisfacer esa necesidad, ya que ahora es un nueve más puro, distinto del extremo que antes diversificaba su juego.

Puede que a veces su cuerpo le falle, pero, en general, es único en la Liga de Campeones. La concentración, la táctica y los detalles marcan la diferencia, y Cristiano sigue siendo uno de los mejores gracias a su deseo.

Por eso es el máximo goleador de la competición: concentración, detalles y estar en el lugar correcto en el momento oportuno con la técnica perfecta. Muy pocos lo logran, solo Cristiano y unos elegidos».