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Tres opciones, ninguna de ellas ideal... ¿Quién es el candidato más adecuado para suceder a Renard en la selección saudí?

FEATURES
Saudi Arabia
H. Renard
S. Al-Shehri
J. Jesus
W. Regragui
R. Mancini
S. Inzaghi
M. Jaissle
K. Al-Atawi
Brendan Rogers
Arabia Saudita
Francia
Portugal
Marruecos
Italia
Alemania
Irlanda del Norte

Hay muchos candidatos para suceder al entrenador francés... ¿Cuál es el mejor?

El francés Hervé Renard, seleccionador de Arabia Saudí, se ha convertido en el centro de atención de la afición en las últimas horas, tras las dos derrotas en partidos amistosos ante las selecciones de Egipto y Serbia, antes del Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

La selección saudí cayó derrotada ante su homóloga egipcia por 4-0 en el estadio Al-Inmaa de Yeda el pasado viernes, antes de volver a perder contra Serbia por 1-2 el pasado martes en Belgrado.

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    Peticiones para la destitución de Renard

    Desde que terminaron ambos partidos, la destitución de Renard se ha convertido en la principal reivindicación en los círculos futbolísticos saudíes, tanto por parte de la afición como de los medios de comunicación y de las antiguas estrellas de «Los Verdes».

    La intensidad de estas demandas ha aumentado en las últimas horas, sobre todo después de que el diario francés «L'Équipe» revelara el deseo de Renard de dejar el banquillo de la selección saudí para dirigir a la selección de Ghana en el Mundial de 2026.

    Algunos consideraron que la permanencia del entrenador francés tras esas noticias supone una afrenta para el fútbol saudí y reduce las posibilidades de que la selección rinda a buen nivel y, por tanto, supere la primera fase del Mundial.

    Todo el mundo ha comenzado a barajar una serie de nombres para dirigir a la selección saudí en el Mundial tras la marcha de Renard, en medio de la incertidumbre de la afición sobre cuál es la opción más adecuada entre todas las propuestas.

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    Una solución externa... Mancini como ejemplo

    Al principio, se empezó a hablar de contratar a un seleccionador extranjero, ajeno a la Liga Roshen, para dirigir a la selección saudí en el Mundial, y el nombre más destacado era el de Walid Regragui, exseleccionador de Marruecos.

    El objetivo principal de esta elección es la experiencia que tiene un entrenador como El-Rakraki en la Copa del Mundo, ya que llevó a la selección de Marruecos a clasificarse para las semifinales del Mundial de 2022 en Catar, convirtiéndose en la primera selección árabe y africana en lograr este hito.

    Sin embargo, esta ventaja se verá contrarrestada por otros inconvenientes, entre los que destaca el desconocimiento del nuevo entrenador, en este caso El Rakraki, de los jugadores de la selección saudí, su cultura y su carácter, lo que le dificultará la adaptación.

    Este fue el mayor problema al que se enfrentó el italiano Roberto Mancini, exseleccionador de Arabia Saudí, ya que varios jugadores se quejaron de su forma de tratarles, lo que se reflejó en los malos resultados de «Los Verdes» bajo su mando.

    Este problema se acentúa aún más si se tiene en cuenta la falta de tiempo, ya que el nuevo entrenador no se reunirá con los jugadores de la selección saudí hasta, como mucho, dos semanas antes del inicio de la fase final del Mundial de 2026, el próximo mes de junio.

    Al nuevo entrenador extranjero le resultará difícil conocer personalmente a los jugadores y acostumbrarse a sus personalidades, por no hablar de transmitirles sus ideas técnicas, en ese breve periodo de tiempo, lo que hará que su misión corra un mayor riesgo de fracasar.

  • Jorge Jesus - جورجي جيسوسKooora

    Roshon para extranjeros: ventajas y desventajas

    La segunda opción que ha surgido para evitar esos inconvenientes es contratar a un entrenador extranjero que esté al frente de alguno de los clubes de la Liga Saudí Roshen durante la temporada actual.

    El portugués Jorge Jesus, entrenador del Al-Nassr, es el principal candidato de esta categoría, junto con el italiano Simone Inzaghi, el alemán Matthias Jaissle y el norirlandés Brendan Rodgers, entrenadores del Al-Hilal, Al-Ahli y Al-Qadisiyah, respectivamente.

    La ventaja de esta solución radica en que estos entrenadores ya conocen la naturaleza de los jugadores saudíes y los conocen específicamente a nivel personal y técnico, gracias a su experiencia en la Liga Roshen, tanto durante la temporada actual como en temporadas anteriores.

    Sin embargo, esta ventaja tiene otras desventajas, entre las que destaca que estos entrenadores no comenzarán a planificar la selección saudí hasta que finalice la temporada actual, debido a la intensidad de las competiciones que disputan con sus clubes.

    Jesús, Inzaghi y Jaissele compiten por el título de la Liga Saudí, en la que quedan 8 partidos por disputar para cada equipo, además de las dos ediciones de la Liga de Campeones de Asia y la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, cuya final disputará el Al-Hilal.

    Inzaghi podría disputar 13 partidos en dos meses con el Al-Hilal hasta el final de la temporada, frente a los 12 de Yaisle con el Al-Ahli y los 11 de Jesús con el Al-Nassr, mientras que Rodgers no disputará más de 8 partidos con el Al-Qadisiyah, lo que significa que no hay tiempo para pensar en la selección.

    Además, el nuevo entrenador será acusado por la afición de los equipos rivales de favorecer a los jugadores de su propio equipo y de incluirlos en la convocatoria definitiva en detrimento de otros jugadores que lo merecían más.

    Estas acusaciones pueden parecer normales para cualquier entrenador que asuma la dirección de la selección, y a las que se enfrenta el propio Renard, pero serán más intensas en el caso de que se fiche a un entrenador de un equipo concreto para este puesto, lo que provocará una especie de división no deseada antes del Mundial.

  • سعد الشهري

    El seleccionador nacional... la mejor de las soluciones amargas

    Para evitar todos esos inconvenientes, la tercera opción parece ser la más adecuada: recurrir a un seleccionador nacional para dirigir a la selección saudí en la fase final del Mundial de 2026.

    Saad Al-Shehri, entrenador del Al-Ittifaq, es el candidato más destacado en este sentido, aunque también ha surgido el nombre de Khalid Al-Atwi, quien ha entrenado al mismo equipo y a algunas categorías de la selección saudí juvenil en los últimos años.

    El entrenador nacional cuenta con numerosas ventajas, entre las que destaca su conocimiento de los jugadores saudíes, sus características y su cultura, lo que reducirá el tiempo de adaptación entre ellos durante el breve periodo que precederá al inicio del Mundial.

    Al entrenador nacional le resultará más fácil motivar a los jugadores de la selección saudí y levantarles la moral, lo que compensará en parte las carencias técnicas que quizá no se puedan transmitir por completo en el breve periodo previo al Mundial.

    En cuanto a los dos nombres que se barajan, Saad Al-Shehri y Khalid Al-Atwi, tienen la ventaja de no estar vinculados a ninguno de los clubes de la élite, lo que reducirá las acusaciones de favoritismo hacia un equipo en detrimento de otro.

    Incluso a nivel técnico, ambos entrenadores cuentan con una trayectoria destacada, especialmente con las categorías inferiores de la selección saudí, lo que significa que conocen a la perfección cómo trabajar con selecciones, sobre todo en Arabia Saudí.

  • سعد الشهري

    ¿Al-Shahri o Al-Atwi?

    Saad Al-Shehri tiene una ventaja sobre Al-Atwi, que radica en el gran avance que ha logrado en el Al-Ittifaq desde que asumió el mando a principios de 2025, tras un periodo de caos y desorientación bajo la dirección del exentrenador inglés Steven Gerrard.

    Sin embargo, si finalmente se opta por Al-Shahri, sería mejor que dejara el Al-Ittifaq durante lo que queda de temporada y se centrara en la selección saudí, asistiendo a los partidos de los distintos equipos y comenzando a trazar sus planes para el Mundial.

    En cambio, si Al-Shehri insiste en continuar su andadura con el Al-Ittifaq durante la presente temporada, lo mejor sería recurrir a la solución alternativa, que consiste en contar con el entrenador Khalid Al-Atwi, para poder dedicarse por completo a la selección saudí lo antes posible.