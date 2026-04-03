Tres opciones, ninguna de ellas ideal... ¿Quién es el candidato más adecuado para suceder a Renard en la selección saudí?

La segunda opción que ha surgido para evitar esos inconvenientes es contratar a un entrenador extranjero que esté al frente de alguno de los clubes de la Liga Saudí Roshen durante la temporada actual.

El portugués Jorge Jesus, entrenador del Al-Nassr, es el principal candidato de esta categoría, junto con el italiano Simone Inzaghi, el alemán Matthias Jaissle y el norirlandés Brendan Rodgers, entrenadores del Al-Hilal, Al-Ahli y Al-Qadisiyah, respectivamente.

La ventaja de esta solución radica en que estos entrenadores ya conocen la naturaleza de los jugadores saudíes y los conocen específicamente a nivel personal y técnico, gracias a su experiencia en la Liga Roshen, tanto durante la temporada actual como en temporadas anteriores.

Sin embargo, esta ventaja tiene otras desventajas, entre las que destaca que estos entrenadores no comenzarán a planificar la selección saudí hasta que finalice la temporada actual, debido a la intensidad de las competiciones que disputan con sus clubes.

Jesús, Inzaghi y Jaissele compiten por el título de la Liga Saudí, en la que quedan 8 partidos por disputar para cada equipo, además de las dos ediciones de la Liga de Campeones de Asia y la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, cuya final disputará el Al-Hilal.

Inzaghi podría disputar 13 partidos en dos meses con el Al-Hilal hasta el final de la temporada, frente a los 12 de Yaisle con el Al-Ahli y los 11 de Jesús con el Al-Nassr, mientras que Rodgers no disputará más de 8 partidos con el Al-Qadisiyah, lo que significa que no hay tiempo para pensar en la selección.

Además, el nuevo entrenador será acusado por la afición de los equipos rivales de favorecer a los jugadores de su propio equipo y de incluirlos en la convocatoria definitiva en detrimento de otros jugadores que lo merecían más.

Estas acusaciones pueden parecer normales para cualquier entrenador que asuma la dirección de la selección, y a las que se enfrenta el propio Renard, pero serán más intensas en el caso de que se fiche a un entrenador de un equipo concreto para este puesto, lo que provocará una especie de división no deseada antes del Mundial.