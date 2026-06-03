Lennart Karl se inspira en las habilidades de Michael Olise, el trabajo de Joshua Kimmich y Harry Kane. Pero en una espinillera lleva a Lionel Messi.
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Tres compañeros del FC Bayern y Lionel Messi: la joven promesa Lennart Karl revela sus mayores referentes
«Para mí, Michael Olise es un jugador especial al que me gusta seguir», declaró el jugador más joven de la selección alemana para el Mundial a la revista 51 del campeón récord de Múnich: «Juega en espacios similares, también es zurdo y tiene una tranquilidad con el balón de la que puedo aprender mucho».
Sobre los capitanes Kimmich y Kane admira su preparación física y profesionalismo fuera del campo.
- AFP
Lennart Karl: ¿Lionel Messi? «Tenerlo aquí conmigo me hace pensar».
Otra estrella marca a Karl: el campeón argentino Lionel Messi, quien incluso lo acompaña en los partidos. «Messi está en mi espinillera izquierda. Es mi ídolo desde que empecé a jugar: zurdo, bajito, hace cosas increíbles con el balón. Tenerlo ahí me da fuerzas», explica Karl.
El joven quiere brillar en el Mundial. Bajo la dirección de Julian Nagelsmann, debutará contra Curazao el 14 de junio en Houston. Luego, en el Grupo E, enfrentará a Costa de Marfil el 20 de junio en Toronto y a Ecuador el 25 de junio en East Rutherford.