Tres clubes de la Serie A tientan a Chiesa para enero

Según informaron Caught Offside en Inglaterra y varios diarios locales de Liverpool, después de que en verano se abriera la puerta a un regreso a la Serie A e incluso a la Juventus, Iraola y el jugador decidieron darse una nueva oportunidad que, sin embargo, a día de hoy no se ha concretado.

Así, el camino queda despejado en enero para Inter, Lazio y Atalanta, los tres clubes que, según los medios ingleses, más intención tienen hoy de hacer un intento por Chiesa.