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Trent Alexander-Arnold fue interceptado por la policía tras firmar autógrafos al salir del entrenamiento del Real Madrid
Las autoridades intervienen en Valdebebas
Lo que comenzó como un encuentro rutinario entre una superestrella y sus seguidores llamó rápidamente la atención de las fuerzas del orden locales. Mientras el defensa estaba ocupado con la multitud, un coche de policía apareció detrás de su vehículo. La presencia de las autoridades provocó un cambio inmediato en el ambiente, justo cuando el jugador intentaba atender a los madridistas. El momento fue captado por las cámaras cercanas, que mostraron cómo el ambiente festivo se tornó serio.
Los aficionados provocan atascos en la carretera
Al parecer, el problema se debió al lugar en el que Alexander-Arnold decidió detenerse. Al parar su vehículo en medio de la carretera para atender las peticiones de fotos y autógrafos, el jugador creó sin querer un posible peligro para el tráfico. La congestión provocada por la concentración de aficionados y el coche parado llevó a los agentes a intervenir y despejar la zona para garantizar la seguridad pública.
Una severa advertencia de la policía
A pesar de la tensión inicial y las luces intermitentes, la situación no derivó en un pleito judicial ni en una multa importante. La policía habló directamente con Alexander-Arnold para explicarle los peligros de detenerse en esa zona concreta. Fue una breve conversación destinada a asegurarse de que el jugador comprendiera las normas de tráfico locales relativas a las vías de salida de Valdebebas. Tras la charla, se vio a los propios agentes pidiendo selfies con Alexander-Arnold.
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La atención sigue centrada en el campo
Alexander-Arnold se ha quedado en Madrid durante este parón internacional tras haber sido excluido, de forma controvertida, de la convocatoria de Thomas Tuchel para los amistosos de Inglaterra contra Uruguay y Japón. El lateral derecho ha recuperado su plena forma física y se espera que forme parte del equipo del Madrid que se enfrentará al Mallorca el próximo fin de semana.