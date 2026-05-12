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¡Trent Alexander-Arnold entra en la lista! El defensa del Real Madrid podría jugar el Mundial, mientras que Danny Welbeck y Alex Scott figuran en la prelista de 55 jugadores de Inglaterra
La tabla de salvación de Trent en el torneo
El defensa del Real Madrid Alexander-Arnold regresa a la prelista de Tuchel, pese a sus recientes problemas con el técnico alemán. El exjugador del Liverpool se había quedado fuera de los duelos contra Uruguay y Japón, pero la lesión de otros laterales derechos le abre una nueva oportunidad tras el cierre del plazo de la FIFA para la prelista de 55 jugadores.
La decisión llega tras una crisis de lesiones en el lateral derecho. Tuchel había señalado a Reece James, Tino Livramento y Ben White como sus opciones preferidas, y situó a Jarrell Quansah por delante del madridista, pero las bajas le han obligado a cambiar de idea.
Con White lesionado de rodilla tras enfrentar al West Ham y Livramento en una carrera contrarreloj para recuperarse, la puerta se reabre para el exjugador del Liverpool.
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Convocatorias sorpresa para Welbeck y Scott
La convocatoria provisional incluye al veterano delantero del Brighton Danny Welbeck, autor de 14 goles esta temporada con Fabian Hurzeler.
El veterano ha marcado 14 goles esta temporada con los Seagulls, pero es la primera vez que entra en una convocatoria de Tuchel.
Le acompaña el centrocampista del Bournemouth Alex Scott, quien sigue en pleno ascenso. Scott ya fue convocado con la absoluta de Inglaterra en noviembre, aunque luego quedó fuera de la lista de Tuchel.
La lista de 55 jugadores mantiene al joven, muy valorado, en los planes del seleccionador, que aún debe reducir el grupo a 26 para la convocatoria final.
El tan esperado regreso de Luke Shaw
Luke Shaw, del Manchester United, podría jugar su primer partido internacional desde la final de la Eurocopa 2024.
No juega con Inglaterra desde la final de la Eurocopa ante España por lesiones, pero su regularidad en el club ya es innegable para Tuchel.
Con 34 partidos internacionales y 36 esta temporada con el United, su vuelta fortalece las opciones tácticas de Inglaterra para el debut del 11 de junio.
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El camino hacia los 26 finalistas
Tuchel debe recortar la plantilla hasta 26 jugadores para la Copa América en Estados Unidos, Canadá y México. La FA aún no ha anunciado la lista preliminar, pero la presión sobre los jugadores para brillar en las próximas semanas crece.
La lista definitiva se anunciará el viernes 22 de mayo.