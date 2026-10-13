El exdefensa del Manchester City y del Leeds United, que habló en colaboración con Gambling.com, la guía de los mejores casinos online, explicó a GOAL, cuando le pidieron que valorara el puesto de lateral derecho de Inglaterra y las últimas actuaciones del equipo en su conjunto: «Creo que Reece James es un jugador más completo.

«Quedan dos años, 18 meses, para la Eurocopa. Trent ha vuelto a entrar en los planes del equipo. Tiene un talento excepcional, eso lo sabemos. Pero al máximo nivel, cuando llegas a semifinales o cuartos de final, como vimos en el Mundial, lo que importa es cómo defiendes. Si eres defensa, tienes que saber defender en el uno contra uno.

«Si acabas con seis defensas frente a cuatro atacantes, pierdes el partido. Lo vimos en el Mundial. Puedes poner tantos defensas como quieras, pero eso no funciona. Tienes que ser lo bastante bueno para defender en el uno contra uno.

«Y los equipos a los que nos hemos enfrentado... Vale, sé que marcamos muchos goles, pero, seamos sinceros, ganamos a una selección de Croacia con una media de edad de 45 años o lo que fuera. ¡Algunos de esos jugadores parecen mayores que yo de tanto tiempo como llevan jugando!

«A la República Checa deberíamos ganarle sin problemas. No hay ningún partido de esos que pienses que no deberíamos haber ganado. La gente dice: ‹Ah, sí, el partido contra España fue fantástico›. Sí, pero podríamos haber ido perdiendo 3-0 antes de hacer nuestro primer disparo a puerta. Llegar al descanso con un 2-1 fue un poco afortunado. Vale, fallaron el penalti, pero después dominaron. Si miras cómo fue el partido, no habría habido muchas objeciones si hubiera acabado 6-2. No puedes conceder tantas ocasiones contra equipos de calidad.

«Evidentemente, los resultados han sido fantásticos. Pero casi siempre lo son en las fases de clasificación. ¿Cuándo fue la última vez que no nos clasificamos? ¿Con Steve McClaren en 2008? Nos clasificamos casi siempre, pase lo que pase. Lo importante es lo que ocurre cuando llegan los torneos.

«En el último torneo, diría que fallamos en la táctica y en la toma de decisiones. Nos equivocamos gravemente en ese último torneo. Por eso llegó Thomas Tuchel. Por mí, puedes ganar todos los partidos por 6-0 hasta la Eurocopa, pero, si no ganas la final, ¿de qué habrá servido?»